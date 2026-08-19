А напомните, когда мы решили, что НРК – подходящее средство для эвакуации раненого?

Видео дня

А еще, когда мы решили, что нам не нужна бронетехника для этой процедуры. Потому что это слишком дорого?

После вчерашнего текста о том, что НРК – не панацея, который я написала, мне показали статистику эвакуации раненых с поля боя за полгода. Так нельзя, люди. Так НЕЛЬЗЯ!!!

Давайте по порядку.

Видео, где командир роты CODE.92 самостоятельно спасает раненых на пикапе, не отменяет его героизма. И он заслуживает за это награду.

Но именно это видео обнажает проблему – НРК не является подходящим средством для эвакуации живых.

Я понимаю, что после скандала с дефицитом НРК, который произошел зимой, была политическая воля сначала закупить 25 тысяч для фронта (заявил тогдашний министр обороны Федоров).

Затем цифру увеличили вдвое по инициативе президента. Контакты есть. НРК понемногу поступают на фронт. Поставки идут медленнее, чем требуется: предприятия загружены государственными, волонтерскими и прямыми заказами. К осени даже 20 тысяч не смогут полностью обеспечить фронт.

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Но заказы на броню, которая действительно может справиться с эвакуацией, остановили, говорят мне некоторые производители.

Потому что на все деньги купили дроны разных типов? Так получается? Чтобы мы видели много видео горящих Wildberies? Соглашусь, это красиво. И немного даёт надежду на маленькую победу.

Но если мы укрепляем одну отрасль, то почему за счет другой? И наши раненые на поле боя остаются БЕЗ возможности быть спасенными?

Простая математика. Но то, что человеческая жизнь бесценна, мы держим в голове, пока считаем.

Например, бронемашина "Новатор" – 12 млн грн

Varta – 20 млн грн. Дорого?

А платить 15 млн за погибшего воина разве не дорого для государства? Всего одна эвакуация на этой машине оправдает их покупку.

НРК – тоже нужны. Но для доставки провизии в окопы. Где и воздушный дрон тоже справляется. Но когда больше вариантов для такой миссии, то возрастает положительная результативность.

Вместе с тем, НРК подходят для эвакуации тел погибших.

Но если мы хотим эвакуировать раненых, то НРК должен быть защищенным!! О тестировании комплекса защиты для автомобилей и НРК я писала накануне. Но до масштабирования еще долго и дорого. И там с назначением ответственного генерала пока вопрос. Над этим проектом активной защиты, напомню, работал Лебеденко. Сейчас его хотят отстранить, потому что команда не получилась. Он из числа предшественников.

Поэтому сейчас мы теряем время.

Вопрос не стоит радикально: "или дроны, или броня". Вопрос в приоритетах: если мы заявляем о ценности жизни солдата, то это должно быть не просто лозунг для успокоения соцсетей. А реальные действия, при которых заказ дронов (наземных и воздушных) идет в одном пакете с бронетехникой для фронта, а не вместо нее.