"Светлая, веселая, добрая": в сети рассказали о женщине, погибшей в результате удара РФ по Печенигам. Фото

18 августа российские войска нанесли удар по Печенегам в Харьковской области. Среди погибших вследствие атаки – сотрудница магазина-кафе Сусанна Гриценко.

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О женщине, которой навсегда останется 55 лет, знакомые вспоминают как о светлом, веселом и добром человеке. Об очередной жертве российского террора рассказали на странице "Их убила Россия" в Facebook.

Что известно

Накануне под прямой российский удар попал магазин-кафе в поселке Печенеги. В результате атаки погибли десять человек, ещё 18 – персонал заведения и посетители — получили ранения различной степени тяжести.

Главные истории дня

Среди погибших – сотрудница пострадавшего магазина-кафе Сусанна Гриценко.

"Светлая, веселая, добрая. Всегда с улыбкой, всегда поддержит, всегда рядом. Человек-солнце. Я до сих пор не могу в это поверить. Не могу и не хочу. Мне тебя будет так не хватать, моя хорошая. Так будет не хватать... Никогда не прощу. Никогда не забуду. Покойся с миром, Сусанна", – написала в Threads подруга погибшей с ником Oksanatymof.

18 и 19 августа объявлены днями траура в Печенежской громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 августа Россия нанесла удар по Запорожью.

В результате вражеской атаки погиб один человек, ещё шестеро получили ранения. Повреждены дома.

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