Война против Украины стала для России кошмарной ошибкой: что потеряла страна-агрессор и что уже невозможно восстановить

Россия десятилетиями внушала всему миру (и своему населению в том числе), что после развала СССР она не только является законной правопреемницей, но и по наследству получила статус великой сверхдержавы. Великая морская держава, великая космическая держава, великая ресурсная империя с сильнейшей армией в мире... Но война с Украиной не только нивелировала эти статусы, но и полностью их обнулила. Причем еще один этап этого процесса мы наблюдаем прямо сейчас.

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Подробнее об этом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Удар по космическим амбициям

В ночь на 15 августа ударом украинских ракет "Фламинго" были разрушены корпуса 106А и 106Б предприятия "Прогресс", где в условиях высокой стерильности проходит конечная сборка ракет-носителей семейства "Союз". На сегодняшний день это основные ракеты-носители, которые Россия продолжает использовать для проведения надежных миссий в космосе.

В зависимости от того, насколько были разрушены оказавшихся под ударом корпуса, можно будет говорить о том, поставлен ли крест на российских полетах в космос или надежда на восстановление сборки конечного этапа все еще остается. До поры, до времени.

Россия всегда позиционировала себя как космическая сверхдержава, вот только в последние годы у нее в год с трудом осуществлялось чуть более двух десятков запусков ракет-носителей (РН). Например, в 2025 году РФ запустила всего 17 – столько же, сколько Новая Зеландия, в то время как США – 176 пусков, а КНР – 92.

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Всего с 2020 по 2025 гг. США запустили 583 РН, Китай – 385, а РФ – 115. И подавляющее большинство российских пусков было именно на РН типа Союз-2.1а и Союз-2.1б.

То есть, война с Украиной привела к тому, что Россия может не только лишиться статуса космической державы, но и в целом окажется зависимой от развития своих космических программ от РН других стран. Но, откровенно говоря, это уже не первый случай, когда из-за войны с Украиной Россия теряет тот или иной "сверхдержавный" статус.

Больше не вторая армия в мире

Российскую армию после развала СССР долгие годы называли второй армией в мире и это было оправдано лишь частично. Основой для такого статуса был один из самых многочисленных в мире запасов ядерного оружия и доставшаяся по наследству бронетехника, исчисляемая десятками тысяч единиц.

На момент развала СССР и десятилетия после Россия пользовалась этим количественным превосходством в условиях, когда потенциальный противник не понимал, как эту военную машину можно остановить и тем более победить. Но война в Украине решила эту задачу, максимально упростив и удешевив процесс уничтожения советской/российской техники, выведя этот вопрос в отсутствие для РОВ рентабельности и смысла применения бронетехники на поле боя.

По итогу суммарные потери РОВ с 2022 года всех видов техники, начиная с танков и заканчивая авиацией и кораблями, превысили 230 тысяч единиц! Самые масштабные и тяжелейшие технические потери противника, практически опустошившие склады и центры хранения, а также создавшие в войсках дефицит штатной техники.

В свою очередь уровень профессионализма и подготовленности российских военных, а также их неизменная тактика воевать за счет количественного превосходства уже стала притчей во языцех.

Война в Украине полностью разрушила бытовавший десятилетиями миф о непобедимой и сильной российской армии.

Больше не "владычица морская"

За Россией давно утвердился статус морской сверхдержавы, господствующей в морях и океанах. И хотя кораблестроение в РФ после развала СССР значительно отставало и даже хромало по сравнению с советскими масштабами производства и качеством выпускаемой продукции, статус этот все равно мало кто осмеливался не то чтобы оспорить, а даже поддать сомнению.

Война же с Украиной привела к тому, что страна, не обладающая флотом и даже флотилией, полностью уничтожила российский Черноморский флот. А сейчас его в статусе флотилии добивает в Новороссийске, куда были позорно выведены последние корабли из Севастополя.

Кроме того, Россия не только утратила контроль над Черным морем, понеся суммарные потери более 35 кораблей, но и ничего не смогла сделать против блокирования Азовского моря и не может избежать ударов по Каспийской флотилии, а также терпит удары в Балтийском море.

То есть, Украина не только уничтожила российский Черноморский флот, но и расширяет ареал ударов по ВМФ РФ в других акваториях.

Это демонстрирует уязвимость и беспомощность России, полностью лишая ее надуманного статуса морской сверхдержавы и "владычицы морской".

Больше не бензоколонка

16 марта 2014 года сенатор США Джон Маккейн во время своего интервью телеканалу CNN назвал Россию "страной-бензоколонкой". На многие годы это сравнение стало именем нарицательным, ярчайшим образом описывающим российскую роль в мироустройстве. Но развязанная Россией война против Украины привела к тому, что начиная с 2025 года РФ стала утрачивать этот статус – благодаря регулярным ударам Сил обороны Украины по НПЗ и возникшему в РФ топливному кризису.

На сегодняшний день общая утрата функциональности российскими НПЗ уже превышает 50%!

Экспорт нефтепродуктов по морским путям рухнул в июле на 33,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 54,7% в сравнении с прошлым, 2025 годом. По портовым направлениям обвал составил: 85,4% – арктические маршруты, 49% – через Черное море, 16% – балтийские и дальневосточные порты.

Кроме того объем внутренней переработки нефти в РФ уменьшился до 3,6-3,9 млн баррелей в сутки, а реальная добыча "черного золота" рухнула до 8,89 млн баррелей в сутки.

Мог ли себе представить Джон Маккейн, что война с Украиной приведет Россию к острейшему топливному дефициту, остановке целого ряда НПЗ, падению экспорта и началу импорта бензина из других стран – в частности, Индии, Казахстана, Китая и даже Беларуси!

В результате войны Россия лишилась даже того статуса, который считался застолбленным за ней если не на века, то как минимум на десятилетия. Но ситуация изменилась кардинальным образом за считанные годы и даже месяцы. И это при том, что Украина не намерена снижать интенсивность ударов по НПЗ, а наоборот будет их только наращивать. Особенно с учетом поступательного, но системного увеличения дальности полетов ударных дронов.

Выводы

Война с Украиной стала не только ошибкой для России потому, что это затяжной конфликт с большими потерями людей и техники, но и потому, что в этой войне нивелируются раздутые российские статусы.

Россия утратила статус страны со второй армией в мире. Утратила статус морской сверхдержавы. Мы видим, как она теряет даже насмешливый статус бензоколонки. На наших глазах проходит утрата и статуса космической державы.

Но что самое главное – Россия уже никогда не сможет восстановить эти статусы, поскольку таких технических и технологических возможностей на фоне тех разрушений и потерь, которые уже нанесены и еще будут наноситься, у нее уже нет.