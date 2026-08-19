Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-160 с аэродрома "Украинка": возможны пуски крылатых ракет

Вечером в среду, 19 августа, была зафиксирована боевая активность в радиосвязи стратегической авиации противника. Страна-агрессор Россия подняла в небо два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

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Они взлетели с аэродрома "Украинка" в Амурской области на Дальнем Востоке РФ и держат курс на западную часть России. Существует угроза запусков крылатых ракет в течение ночи и утром, предупреждают мониторинговые каналы.

Они отмечают, что в течение дня наблюдалась передислокация самолетов стратегической авиации между аэродромами в западной и восточной частях РФ. Кроме того, фиксировалась повышенная активность рейсов военно-транспортной авиации.

"Фиксируется ряд признаков, указывающих на подготовку к применению противником стратегической авиации с целью нанесения массированного ракетного удара по территории Украины в ночь на 20.08", – писали мониторы.

Что известно об атаке РФ

В течение вечера среды россияне атаковали Украину единичными БпЛА, в частности реактивными, а также "Бандеролями".

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По состоянию на 20:10 в воздушном пространстве РФ наблюдаются два самолета Ту-160 с аэродрома "Украинка".

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Как сообщал OBOZ.UA, 19 августа российские оккупанты атаковали Житомир реактивными беспилотниками. Зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции. Вследствие удара погибли двое правоохранителей, десятки людей пострадали.

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