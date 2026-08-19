Россия ударила по Запорожью: погиб человек, шестеро раненых, повреждены дома. Фото и видео

В ночь на среду, 19 августа, российские войска атаковали Запорожье ударными БпЛА. Вследствие обстрела один человек погиб, еще как минимум шестеро получили ранения.

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Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. В городе повреждены жилые и нежилые здания, возник пожар.

В Запорожской ОВА показали последствия вражеского обстрела.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 августа российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью. Одной из главных целей атаки стал торговый центр сети "Эпицентр", расположенный в одном из спальных районов города. Вследствие обстрела возник масштабный пожар.

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