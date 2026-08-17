Силы обороны сократили численность армии РФ ещё на 1440 оккупантов за сутки: данные Генштаба

За сутки 16 августа Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии на 1440 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 468 тыс. 760 человек.

Видео дня

Также уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ за сутки 16 августа

Число уничтоженных или тяжело раненых российских захватчиков за сутки 16 августа составило 1440 человек.

Защитники также уничтожили еще 2 вражеских танка, 4 боевые бронированные машины, 93 артиллерийские системы, 3 РСЗО и 2 средства ПВО.

Россияне лишились также 2 093 БПЛА оперативно-тактического уровня и 16 наземных робототехнических комплексов.

Автомобильной техники украинские воины за сутки уничтожили 597 единиц, спецтехники – 5 единиц.

Сбито 3 вражеские крылатые ракеты.

Главные истории дня

Цена агрессии против Украины для РФ растет

В целом за время полномасштабной войны против Украины общие боевые потери РФ составляют не менее 1 млн 468 тыс. 769 военнослужащих.

В значительной степени истощены и арсеналы военной техники и вооружений. С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла уже 12 272 танка, 25 155 боевых бронированных машин, 48 100 артиллерийских систем, 2 037 РСЗО, 1 572 средства ПВО.

Отлетали свое 439 самолётов и 354 вертолёта.

Уничтожено 465 497 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 273 наземных робототехнических комплекса.

Потоплено 35 кораблей/катеров и 2 подводные лодки.

Враг потерял 135 448 единиц автомобильной и 4 540 единиц специальной техники.

Генштаб также сообщает о 5 010 сбитых крылатых ракетах армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 августа ВСУ нанесли удар по БРК в Крыму, железнодорожному мосту и складам врага на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей. У РФ значительные потери, в частности, в живой силе.

Также в NYPost подтвердили сокрушительные потери Путина в июле. Второй месяц лета для армии государства-агрессора журналисты назвали "одним из самых кровавых".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!