Один из самых кровавых месяцев: в NYPost подтвердили сокрушительные потери Путина в июле

Июль 2026 года стал одним из самых тяжелых месяцев для российской армии с начала полномасштабной войны. По данным украинского Министерства обороны, оккупационные войска понесли рекордные потери, тогда как украинским силам удалось добиться наибольших территориальных успехов за последний год.

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На этом фоне проблема укомплектования российской армии становится всё более острой. Об этом сообщает New York Post.

Июль стал одним из самых кровавых месяцев для РФ

По информации издания, в течение июля российская армия потеряла 42 860 военнослужащих убитыми и ранеными. Это самый высокий показатель с января 2025 года и четвертый по масштабам месячный уровень потерь с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Эксперты оценивают общее количество потерь России почти в 1,5 миллиона человек. В то же время Кремль сталкивается со все более серьезными трудностями при наборе новых военнослужащих.

По данным журналистов, российские власти пытаются привлечь граждан к участию в войне, обещая им безопасную службу. Также сообщается об использовании схем вербовки иностранцев, в частности выходцев из африканских стран.

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Кроме того, Украина заявляет, что от 30 до 50 тысяч военнослужащих из Северной Кореи могут быть направлены в Россию. Ранее Пхеньян уже отправлял своих солдат для поддержки российской армии.

Украина сообщила о продвижении на южном фронте

По информации украинской стороны, Силы обороны освободили почти 777 квадратных километров территории вдоль южного участка фронта.

Также под контроль Украины вернулись 26 населенных пунктов. Украинские военные постепенно оттеснили российские подразделения более чем на 11 километров в районе стыка Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

В материале отмечается, что украинские силы используют тактику небольших локальных атак, которые позволяют постепенно ослаблять позиции противника.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает пополнять свои войска за счет иностранцев, используя сомнительные методы вербовки. В частности, граждан Перу заманивают обещаниями работы и высоких заработков, но фактически отправляют на войну против Украины. Истории семей пропавших или погибших мужчин все чаще становятся достоянием общественности.

Напомним, в конце февраля Служба внешней разведки Украины рассказала, как РФ вербует африканцев на войну против нашего государства.

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