Сколько времени у военных, чтобы вернуться с СОЧ: в ДБР назвали сроки

Согласно новому закону, у военных, самовольно оставивших часть (СОЧ) и дезертировавших есть месяц, чтобы вернуться на службу, избежав уголовного наказания. Сделать это могут до 1 января 2025 года.

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Об этом заявила советница директора Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Единые новости". Она также описала алгоритм действий при возвращении из СОЧ.

Представительница ДБР подчеркнула, что принятый 21 ноября закон №12095 имеет целью создать возможности для военных, которые ушли в СОЧ или дезертировали, вернуться на службу "без угрызений совести и конфликтов с законодательством Украины".

"Если вы пошли в СОЧ как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября по 1 января нового года, то есть за месяц. После того, как вы возвращаетесь на место своей службы, командир имеет 72 часа для продления действия контракта или возобновление вас на службе", – рассказала Сапьян.

Она отметила, что в случае своевременного добровольного возвращения на службу военным возобновят денежные, продовольственные и вещевые выплаты, а также льготы и социальные гарантии.

"Когда военный вернется в свою воинскую часть, он обязан уведомить орган досудебного расследования или военную службу правопорядка о том, что он вернулся защищать границы Украины. Таков алгоритм действий на сегодняшний день", – отметила спикер ДБР.

По словам Сапьян, в отношении военных, которые вернутся с СОЧ, уголовное производство за самовольное оставление части или дезертирство будет закрыто. Она также добавила, что для военных будут создавать "максимальные предпосылки", чтобы они вернулись на службу.

А в отношении тех, кто не вернется до 1 января 2025 года, будет проводиться ряд процессуальных мероприятий. Военным, которые не пойдут на этот компромисс, грозит 5-7 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разрешили добровольно возвращаться на службу впервые ушедшим в СЗЧ или дезертировавшим. Верховная Рада 21 ноября приняла соответствующий законопроект №12095.

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