Засада сработала! Операторам БпЛА удалось сорвать высадку вражеской пехоты в Херсонской области

Боец 40-й отдельной бригады береговой обороны "Кэт" рассказал, как операторам БПЛА удалось сорвать высадку российской пехоты на Херсонщине. По его словам, российские солдаты совершают такие вылазки каждые два дня и пытаются накопить свои силы.

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Как пояснил военнослужащий ВМС ВСУ, оккупанты приплывают на лодках к островам Херсонской области и пытаются закрепиться, но им не удается этого сделать. Видео показали на Facebook-странице 40 ОБрБО.

По его словам, россияне проводят типовую работу по замене личного состава на разных островах и локациях.

"Вот так можно сказать даже нагло они подплывают и, даже не подозревая, что мы наблюдаем, что мы эти острова защищаем, они вот делают ротацию", - рассказал боец.

Он объяснил, что новоприбывшая часть личного состава выгружается, выгружает какие-то вещи, скорее всего, боеприпасы, а другая часть уже загружается и они отплывают. Враг пытается делать это у берегов и в прибрежных зонах, которые минуют украинские военнослужащие.

"Очень часто эти челноки они не доплывают уже до конца и часть отбывающих из ротации, к счастью, погибает", – подчеркнул "Кэт".

Остальные оккупанты высаживаются и начинают прятаться, после чего начинается очень пристальная работа пилотов БПЛА, которые отслеживают их и по одному, по несколько. Затем отрабатывают.

По словам военного, сейчас достаточно много средств, которые позволяют очень качественно спрятаться от дрона и тепловизионной камеры. Вот здесь очень важны навыки пилота, который проводит отслеживание "прям нетипичных, каких-то накидок, измененных мест размещений или по следам". Значение имеет каждая деталь, поэтому профессионализм пилотов на "вес золота".

"Бывает, что они (оккупанты, – ред.) достаточно живучи, но несколько вылетов хватает для того, чтобы сначала ранить, или сразу уже обезвредить. В основном это моментальные отработки. Больше времени занимает это отслеживание: найти их местоположения, найти, где они накрылись накидками, как они это делают, как прячутся", – пояснил "Кэт", добавив, что оккупанты делают укрытие из веток и им кажется, что оно работает. На самом деле это не дает никакого преимущества русским солдатам, потому что украинские военные на днях и неделях изучали острова и практически знают каждое место, каждую тропу, каждое дерево или куст.

"Как только начинает что-то отличаться, сразу отрабатываем, отмечаем эти точки", – объяснил военнослужащий.

Боец "Кэт" отметил, что по оккупантам отрабатывают как мелкие дроны (FPV-дрон, Mavic), так и большие дроны, которые в течение ночи уничтожают вот эти наблюдательные пункты врага.

"Это билет в один конец. Не понимаю этой целесообразности, но они так накапливают свой личный состав. Если допустить это накопление, то мы можем потерять острова, допустить врага на побережье, а этого сделать мы никак не имеем права", – подчеркнул украинский защитник.

Очень часто вражеские солдаты расходятся в разные стороны и их по одному очень тяжело выловить. Вот эта отслеживающая работа проходит практически всю ночь, пока не найдут их. До утра не доживает ни одна из российских групп, говорит Кэт. При этом в случае ранения единицы из солдат РФ подходят к товарищу своему и все равно убегают. Они особенно не берегут своих и не заботятся о них.

"Ну вот он там спрятался под деревом. Мы видим, что пилот определил их местоположение, отработал, очень качественно отработал. Видим, прям попали мы. Вот это их тактика – спрятаться под деревом, спрятаться под кронами, под стволами, накрыться. Всегда новые люди и даже не понимают, что эту позицию мы проверяем, проверяем и проверяем, и это такая их братская могила, но лезут, и лезут и лезут", – сказал боец 40-й ОБрБО.

Украинским пилотам удается очень аккуратно подходить к этой задаче. Чтобы точно сбросить цель, они рассчитывают моменты, тогда боеприпас может даже отбиться от определенной ветви. Такие рекошеты используются для прямого попадания в цель.

"Очень часто происходят вот такие попадания, "ювелирные", и в самом деле ребята молодцы", – подчеркнул он.

Вот так, как сейчас на видео, где аэроразведка попала прямо в цель и нет оккупанта.

"Можно сказать, что ребята (операторы БПЛА, – ред.) снайперы, потому что очень тяжело бывает попасть, а они пытаются отработать с минимальным количеством боеприпаса", – отметил "Кэт", заметив, что врагу, который вот так просто заходит на чужие земли, не будет покоя, потому что военные будут защищать ее до последнего, еще и с такой ненавистью к ним, что им там чуть не покажется.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники ликвидировали очередную партию кафиров. В Генштабе ВСУ отметили, что неудачная попытка солдат армии РФ улучшить свое тактическое положение окончилась поражением.

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