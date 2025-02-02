Генштаб показал, как украинские военные разбили вдребезги противника: зрелищное видео

Украинские защитники показали ликвидацию очередной партии оккупантов. Неудачная попытка солдат армии РФ улучшить свое тактическое положение окончилась поражением.

Видео дня

Генеральный штаб ВСУ в Telegram опубликовал видео, как воины 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады готовы встретить врага и разбить его до основания.

"Неудачная попытка противника улучшить тактическое положение закончилась поражением", – добавило отделение коммуникаций 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины.

Напомним, что Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали и ранили в боевых столкновениях около 1320 российских оккупантов. Также были уничтожены 247 единиц военной техники и вооружение врага. В целом потери России в полномасштабной войне против Украины составляют 840 360 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, военное командование РФ отправляет на штурмы украинских позиций раненых солдат. Больше, часто на боевые задачи идут оккупанты на костылях и с заживающими ранами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!