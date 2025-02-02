В армии РФ минус 45 артсистем и 1320 оккупантов: озвучены потери врага за сутки

Силы обороны Украины в течение 1 февраля ликвидировали и ранили в боевых столкновениях около 1320 российских оккупантов. Также уничтожили 247 единиц военной техники и вооружения врага.

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На сегодня общие потери живой силы армии РФ в полномасштабной войне достигают 840 360. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 99 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 23 793).

Воины обезвредили еще 45 артиллерийских систем (всех 22 538), 14 боевых бронированных машин (20 667), шесть танков (9908) и одну реактивную систему залпового огня (1267) захватнических сил РФ.

Кроме этого, сожгли 80 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (35 709), две – специальной техники (3729).

За время с начала полномасштабного российского вторжения почти три года назад Силы обороны также уничтожили 3054 крылатые ракеты, 1050 средств ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении украинские аэроразведчики уничтожили позицию оккупантов. В результате точного удара укрытие врага было уничтожено, а блиндаж – разнесен вдребезги.

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