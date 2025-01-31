Укрытие уничтожено, а блиндаж – разнесен вдребезги: защитники Украины показали точную работу по врагу на Запорожском направлении. Видео
На Запорожском направлении украинские аэроразведчики обнаружили позиции российских войск, после чего артиллерия нанесла точный удар. Укрытие врага было уничтожено, а блиндаж разлетелся вдребезги.
Как сообщили на Facebook-странице Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, аэроразведчики 8-го пограничного отряда обнаружили места скопления живой силы противника. Они передали координаты артиллеристам, и те не промахнулись, нанеся эффективное огневое поражение.
"Бахало так, что позавидовал бы Зевс Громовержец", – добавили пограничники.
В результате совместной операции укрытие оккупантов было уничтожено.
Блиндаж был полностью разрушен.
Как сообщал OBOZ.UA, аэроразведчики ГПСУ нанесли точный удар по позициям российских оккупантов в Харьковской области. С помощью FPV-дронов были уничтожены вражеское транспортное средство, камера наблюдения, также поражены четыре позиции солдат РФ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!