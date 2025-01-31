Укрытие уничтожено, а блиндаж – разнесен вдребезги: защитники Украины показали точную работу по врагу на Запорожском направлении. Видео

На Запорожском направлении украинские аэроразведчики обнаружили позиции российских войск, после чего артиллерия нанесла точный удар. Укрытие врага было уничтожено, а блиндаж разлетелся вдребезги.

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Как сообщили на Facebook-странице Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, аэроразведчики 8-го пограничного отряда обнаружили места скопления живой силы противника. Они передали координаты артиллеристам, и те не промахнулись, нанеся эффективное огневое поражение.

"Бахало так, что позавидовал бы Зевс Громовержец", – добавили пограничники.

В результате совместной операции укрытие оккупантов было уничтожено.

Блиндаж был полностью разрушен.

Как сообщал OBOZ.UA, аэроразведчики ГПСУ нанесли точный удар по позициям российских оккупантов в Харьковской области. С помощью FPV-дронов были уничтожены вражеское транспортное средство, камера наблюдения, также поражены четыре позиции солдат РФ.

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