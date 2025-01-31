'Не дадим врагу покоя': аэроразведчики ГПСУ нанесли точный удар на позициях РФ в Харьковской области. Видео

Украинские военные не прекращают уничтожать врага и его технику. На этот раз аэроразведчики ГНСУ нанесли точный удар на позициях РФ в Харьковской области.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Наши защитники акцентируют внимание на том, что "не дают врагу покоя ни в день, ни ночью, пока он на нашей Богом данной земле".

Также отмечается, что пограничники уничтожили в Харьковской области четыре позиции врага, транспортное средство и камеру наблюдения.

"На днях ястребы Харьковского пограничного отряда с помощью FPV-дронов уничтожили транспортное средство, камеру наблюдения, а также поразили четыре позиции врага", – говорится в подписи к эффектному видео.

Отмечается, что аэроразведчики Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи по противодействию российско-оккупационным войскам.

Ранее украинские военные показали "охоту" на российские дроны-камикадзе "Шахед", которыми враг атаковал Украину 30 января. Под массированным ударом оказался ряд регионов Украины, в том числе Сумская, Одесская, Полтавская и Черниговская области.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные рассказали о том, что была уничтожена станция управления беспилотником "Орлан". Она взмыла в воздух. Операция была проведена на восточном направлении.

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