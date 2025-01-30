"Сбил, сбил!" В Воздушных силах показали "охоту" на российские "Шахеды". Видео

Украинские военные показали "охоту" на российские дроны-камикадзе "Шахед", которыми враг атаковал Украину 30 января. Под массированным ударом оказался ряд регионов Украины, в том числе Сумская, Одесская, Полтавская и Черниговская области.

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Воздушное командование "Восток" опубликовало видео борьбы с враждебными БПЛА в небе над Украиной. Российский "Шахед" успешно "приземлился".

"Боевая работа в зоне ответственности Воздушное командование "Восток" в ночь на 30 января 2025 года. Продолжаем нашу борьбу! Вместе победим!" – говорится в сообщении.

Напомним, что в командовании Воздушных сил сообщили, что в ночь на 30 января Россия выпустила по украинской территории более 80 ударных дронов. Противовоздушная оборона работала в десяти областях, в том числе Полтавской, Киевской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой, Херсонской, Одесской, Днепропетровской и сбила 37 БПЛА.

В частности, в Сумах дрон-камикадзе "Шахед" попал в десятиэтажное здание. В результате погибли шесть человек, еще девять человек получили ранения.

На Полтавщине из-за падения дрона типа "Герань-2" была разрушена конюшня.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан третьего ранга Украины Дмитрий Плетенчук пояснил, что на запуск "Шахедов" в основном не влияют погодные условия. Случаев, когда враг отказывался от их применения из-за погоды практически не было.

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