Защитники неба сбили 37 российских дронов, из-за вражеской атаки пострадали четыре региона

В ночь на 30 января страна-агрессор Россия запустила по Украине более 80 ударных дронов. Противовоздушная оборона работала в десяти областях – защитники неба сбили 37 БПЛА.

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В результате вражеской атаки, которая продолжалась с 19:00 минувших суток, пострадали Черниговщина, Сумщина, Одесщина и Полтавщина. Об этом рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Агрессор применил 81 ударный беспилотник типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов (запуски из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска в РФ).

Очередное воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Было сбито 37 дронов разных типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях.

Еще 39 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Ночью в небе над Черкасщиной силы ПВО сбили четыре вражеских дрона, над Хмельнитчиной было уничтожено семь российских БПЛА.

На Черниговщине, Сумщине, Одесщине и Полтавщине в результате российской дроновой атаки поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома, автотранспорт. В частности, в Сумах "Шахед" попал в десятиэтажный дом, унеся жизни четырех человек, еще девять жителей пострадали.

В Полтавском районе в результате падения дрона типа "Герань-2" разрушена конюшня.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 января защитники неба сбили 29 из 57 российских дронов, летевших на украинские города, еще 14 БПЛА были локационно потеряны. Также оккупанты ударили из Крыма баллистической ракетой "Искандер-М".

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