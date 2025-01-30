Россияне атаковали Сумы 'Шахедами': есть попадание в жилой дом, погибший и пострадавшие. Фото и видео

В ночь на четверг, 30 января, войска страны-агрессора РФ атаковали "Шахедами" Сумы. Один из вражеских дронов попал в жилую многоэтажку, есть трое пострадавших, среди которых ребенок, один человек погиб.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь показал последствия попадания.

Сначала появилась информация о гибели одного человека, которую впоследствии опровергли в Сумском городском совете.

"Есть четверо пострадавших, среди которых 7-летний ребенок и 18-летний юноша (он в тяжелом состоянии). Всех госпитализировали", – отметили там.

Впоследствии руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх опубликовал видео, в котором сообщил об одном погибшем и трех травмированных.

Как передает "Кордон.Медіа", в многоэтажке разрушены пятый, шестой и седьмой этажи. Спасатели производили эвакуацию людей.

Также сотрудники ГСЧС спасали женщину, которая из-за удара РФ была зажата плитой.

В Сумском городском совете сообщили, что с 9:00 на месте попадания начнет свою работу мобильный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Параллельно в ДОУ № 9 будет работать стационарный штаб по ликвидации последствий ЧС. Его представители будут принимать заявления на обследование жилья и консультировать по другим вопросам", – добавили там.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января войска РФ в очередной раз обстреляли Херсонщину. В результате этого погиб 23-летний парень, а еще один мужчина получил ранение.

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