Оккупанты ударили по Херсонщине: погиб 23-летний парень, есть раненый

Российские войска в среду, 29 января, еще раз обстреляли Херсонщину. В результате чего погиб 23-летний парень, а еще один мужчина получил ранение.

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О последствиях атак рассказал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. "В течение часа в Херсонской общине 1 погибший и 1 раненый", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла в селе Благовещенское. Вражеский обстрел накрыл жилой дом, в котором находился молодой человек. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще одна атака произошла в Днепровском районе Херсона. Российский дрон попал в 45-летнего мужчину, причинив ему минно-взрывную травму и обломочные ранения. Его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Кроме того, примерно в 12:00 российские войска с временно оккупированного левого берега ударили по жилым кварталам Днепровского района.

В результате этого обстрела 82-летний мужчина, который был в этот момент на улице, получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, обломочное ранение колена. Пострадавшего доставили в больницу.

Обстрелы Херсонщины продолжаются каждый день, и Россия продолжает целенаправленно избивать по мирным жителям.

Напомним, в ночь на 29 января российская террористическая армия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Под вражеским ударом оказалась припортовая инфраструктура в Измаильском районе.

Российские оккупационные войска вечером 28 января ударили ракетами по Николаеву. Захватчики попали по одному из предприятий пищевой промышленности.

Ранее сообщалось, что ночью на 29 января российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами, в столице работала ПВО. Утром стало известно о падении обломков российского БПЛА у станции метрополитена в Дарницком районе столицы.

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