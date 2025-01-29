Оккупанты ночью атаковали припортовую инфраструктуру Одесщины: повреждены здания. Фото

В ночь на 29 января российская террористическая армия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Под вражеским ударом оказалась припортовая инфраструктура в Измаильском районе.

Видео дня

Вследствие обстрела зафиксировано повреждение зданий. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По информации ОВА, ночная атака врага была нацелена на припортовую инфраструктуру Одесской области. По целям активно работали силы противовоздушной обороны.

"В результате обстрела повреждены здания. Над ликвидацией вражеской атаки на месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области", – сообщили в ОВА.

Воздушная тревога в Одесской области ночью продолжалась почти три часа. Вражеиские БПЛА заходили на удар с акватории Черного моря.

В Измаильской районной администрации показали фото с последствиями ночного обстрела припортовой инфраструктуры. Чиновники проинформировали, что на месте атаки работают все соответствующие службы.

Напомним, российские оккупационные войска вечером 28 января ударили ракетами по Николаеву. Захватчики попали по одному из предприятий пищевой промышленности.

Ранее сообщалось, что ночь на 29 января российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами, в столице работала ПВО. Утром стало известно о падении обломков российского БПЛА возле станции метрополитена в Дарницком районе столицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!