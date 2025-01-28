Россияне ударили по Николаеву ракетами: попали по частному предприятию, погибли две женщины

Российские оккупационные войска вечером во вторник, 28 января, ударили ракетами по Николаеву. Захватчики попали по одному из предприятий пищевой промышленности.

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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич на своем канале в Telegram. Взрывы в городе прогремели около 20:00.

В результате вражеского удара погибли две местные жительницы, они были работницами предприятия.

"В результате атаки погибли две работницы. Мои соболезнования родным и близким погибших. Россия – страна-гной", – написал мэр.

"К сожалению, в результате российского ракетного удара по Николаеву погибли две женщины. Работницы предприятия. Россия – страна террористов", – написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

В ГСЧС уточнили, что погибли две работницы в возрасте 54 и 56 лет. Тела погибших из-под завалов деблокировали спасатели. Частично разрушено здание цеха и повреждено админздание предприятия.

Также на месте работали сотрудники полиции, экстренные и коммунальные службы.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины около 20.00 предупреждали жителей Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской областей об угрозе применения российской оккупационной армией баллистического вооружения.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" написал об угрозе пусков врагом баллистических ракет с временно оккупированного Крыма. Автор канала сообщил о прилете в Корабельном районе Николаева.

Напомним, что в ночь на 22 января российские захватчики атаковали Николаев "Шахедами". В результате атаки разрушений получил многоквартирный жилой дом, там вспыхнул пожар, есть последствия и в частном секторе, кроме того, пострадало предприятие и коммунальный транспорт. Известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ночь 28 января россияне попали "Шахедом" в гражданское предприятие в Харькове – деревообрабатывающий цех. В городе вспыхнул масштабный пожар, пострадали два человека.

– А утром враг атаковал "Шахедами" и ракетой Одессу и район: цели были уничтожены, но обломками повреждены многоэтажки, школа и склад с зерном, вспыхнули автомобили. Четверо человек, среди которых 91-летний дедушка, пострадали из-за действий РФ.

– В Днепропетровской области во время дроновой атаки РФ вечером 26-го и ночью 27 января было уничтожено 13 вражеских БПЛА. Впрочем, без последствий не обошлось: в Днепре и одном из районов повреждена инфраструктура.

– Войска РФ 27 января нанесли удар КАБами по прифронтовому городу Степногорск в Запорожской области. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя – две женщины и двое мужчин.

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