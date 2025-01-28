В Одессе в результате вражеской атаки повреждены дома, горели авто. Фото

Российские ударные дроны утром 28 января атаковали Одессу. В результате взрывов в городе повреждены квартиры в многоэтажках, вспыхнули автомобили.

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Информация о погибших и пострадавших не поступала. Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов.

По его словам, в результате атаки вражеских дронов есть повреждения жилых домов и зафиксировано возгорание четырех легковых автомобилей.

Местные паблики отметили, что взрывы в нескольких районах города были слышны около шести утра. Там указали о повреждении одного из ЖК: вспышка была на 17-18 этаже, в квартирах одесситов вылетели окна.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 января экипаж одного из катеров Военно-морских сил ВСУ во время воздушной атаки РФ уничтожил вражескую ракету Х-59 на Одесщине. Оккупанты запустили ее с самолета Су-27 по морскому порту "Южный".

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