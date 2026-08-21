Украина обратилась к Маску с просьбой разрешить использование Starlink для нанесения ударов по России на глубину до 200 км – FT

Украина обратилась с просьбой разрешить использование Starlink на ударных беспилотниках для поражения российских военных объектов на расстоянии до 200 км от границы. Соответствующий вопрос президент Владимир Зеленский поднимал во время встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме и просил его обсудить это с миллиардером Илоном Маском.

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Об этом сообщает Financial Times. Теперь окончательное решение зависит от Маска, который ранее неоднократно ограничивал использование Starlink Украиной для операций на территории России.

Украина хочет расширить возможности Starlink для нанесения ударов по РФ

Как отмечается в материале, Украина стремится получить разрешение на использование ударных дронов с помощью Starlink для поражения российских пусковых установок баллистических ракет на глубине до 200 км. Такой шаг рассматривается как способ противодействовать российским ударам на фоне дефицита ракет-перехватчиков Patriot, способных эффективно сбивать баллистические ракеты, однако запрос требует одобрения Илона Маска.

По данным источников, в июле Зеленский во время визита в Белый дом просил Трампа обсудить с изобретателем возможность использования Starlink украинскими дронами за пределами страны.

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Это довольно важный шаг для Украины, ведь спутниковая связь позволяет беспилотникам поддерживать более стабильный контакт с операторами на значительных расстояниях и быть менее уязвимыми к традиционным средствам радиоэлектронной борьбы.

В Украине такие системы уже продемонстрировали свою эффективность, а их применение на территории РФ могло бы помочь в нанесении ударов по ракетным комплексам.

"Предложение Зеленского заключалось в том, чтобы Маск разрешил Украине использовать Starlink на беспилотниках глубокого удара на расстоянии до 200 км внутри России, что включало бы инфраструктуру для запуска баллистических ракет, системы командования и другие ресурсы", – говорится в сообщении.

Однако американский лидер не взял на себя никаких обязательств в отношении этого предложения и, по словам участников встречи в Овальном кабинете, не выразил ему поддержки. Собеседники также предполагают, что Илон Маск вряд ли согласится на такой формат использования Starlink.

Маск пока не одобрил просьбу Украины

В то же время Маск поддерживал использование Украиной Starlink для военной связи и оборонных задач. Однако применение спутниковой сети для нанесения ударов по российским целям он не одобрял.

Например, в 2022 году он ограничил доступ украинских военных к спутниковой связи во время операции вблизи оккупированного Крыма, объяснив это решение опасениями по поводу возможной ядерной эскалации.

В феврале после обращения бывшего министра обороны Михаила Федорова Маск также заблокировал несанкционированное использование Starlink российскими военными против Украины. Украинские чиновники и военные заявляли, что это решение существенно ослабило российские атаки.

В то же время в начале августа Федоров сообщил, что не смог добиться заметного прогресса в переговорах с миллиардером о разрешении на использование Starlink украинскими дронами на территории России. Он отметил, что продолжает поддерживать контакт с предпринимателем даже после своего увольнения.

"Скажем так, сейчас сложная задача – достичь нужного нам результата благодаря этому общению", – подчеркнул Федоров.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что американский миллиардер Илон Маск заявил, что армия страны-агрессора России ранее смогла получить терминалы Starlink с помощью контрабанды. В итоге благодаря созданию "белого списка" удалось лишить россиян возможности пользоваться спутниковым интернетом для ведения войны против Украины.

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