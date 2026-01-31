SpaceX начала экстренно банить станции Starlink на фронте: что нужно знать об ограничениях

После обращения Министерства обороны Украины американская компания SpaceX Илона Маска ограничила возможности Starlink в регионе. Речь идет о первых контрмерах для борьбы с российскими Starlink-терминалами на БпЛА.

Об этом сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов, украинский специалист в сфере радиотехнологий и с недавних пор советник главы Минобороны Михаила Федорова. О ситуации он рассказал 31 января на своем Telegram-канале.

Что известно

Российские пропагандистские блогеры в последний день января начали жаловаться на "баны Starlink при скорости 90 км/ч". "Сейчас невозможны пуски БпЛА со станций", – писал один из пабликов вечером в субботу.

Бескрестнов не обнародовал все детали, но объяснил: целью этих мер является защита украинцев (как военных, так и гражданских) и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных дронов противника.

Пока SpaceX применила временные и экстренные меры – позже их заменят глобальными и продуманными решениями, но для этого понадобится время.

"Флеш" отметил, что некоторых украинских пользователей интернета Starlink это также коснулось. Они "уже наблюдают первые контрмеры, которые SpaceX принял по просьбе МО Украины". Эксперт извинился за это, напомнив: "Для безопасности страны сейчас это очень важные и необходимые действия".

Также Бескрестнов рассказал, что было бы хорошо собрать всю информацию по стране относительно пользователей Starlink в армии. Такие попытки уже были, но многие солдаты, которые используют волонтерские или личные Starlink, не делились этими данными. "Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то", – объяснил советник министра.

"Мы обязательно придумаем способ, как собрать информацию в армии так, чтобы солдаты доверили нам эту информацию", – уверен он.

Что предшествовало

Не так давно россияне начали использовать беспилотники со связью Starlink для разведки и дальнобойных ударов по украинским городам и, в частности, жилым домам. Из-за этого команда МО Украины связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения проблемы.

29 января Михаил Федоров заявил, что уже "через несколько часов после появления российских дронов со Starlink над украинскими городами" оборонное ведомство сообщило об этом SpaceX. Компания отреагировала и начала работу над решением ситуации.

Как писал OBOZ.UA, 30 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию малой противодроновой противовоздушной обороны. Речь шла об усилении этого компонента в Воздушных силах ВСУ и изменении подходов к управлению. Во время встречи согласовали структуру нового командования, ответственного именно за это направление ПВО.

