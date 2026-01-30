'Будет больше рубежей': Зеленский назвал важные шаги в усилении защиты от вражеских дронов. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января провел совещание по развитию малой противодроновой противовоздушной обороны. Речь шла об усилении этого компонента в Воздушных силах ВСУ и изменении подходов к управлению. Во время встречи согласовали структуру нового командования, ответственного именно за это направление ПВО.

Информацию обнародовал официальный канал Президента Украины Владимира Зеленского 30 января. В сообщении отмечается, что по итогам совещания определили ключевые задачи для команды Воздушных сил и Министерства обороны. Президент обозначил приоритеты, которые должны быть реализованы в ближайшее время.

Во время совещания отдельно обратили внимание на города и общины, которые постоянно страдают от атак российских дронов. По словам Президента, должна усилиться защита Херсона, Никополя и приграничных общин Сумщины, где российские войска фактически ведут постоянные удары по гражданским. Он отметил, что атаки происходят ежедневно и направлены на жилые дома, инфраструктуру и гражданский транспорт.

Владимир Зеленский подчеркнул необходимость не только увеличения защиты, но и более активных ответных действий. В этом контексте речь идет о системных решениях, которые позволят уменьшить угрозу для мирного населения и критических объектов.

Ключевые задачи ПВО

Среди определенных задач – масштабирование противодействия ударным дронам типа "шахед" и другим беспилотникам. Планируется создание большего количества рубежей и линий защиты, что должно повысить эффективность противовоздушной обороны. Также отдельно отмечена необходимость распространения опыта успешных подразделений Сил обороны Украины.

Речь идет о том, чтобы решения, которые уже дали результат в одном подразделении, могли применяться и в других. По словам Президента, это позволит быстрее внедрять эффективные подходы на всей территории страны.

"Надо распространять опыт успешных подразделений в Силах обороны Украины, чтобы каждое решение, которое сработало для одного подразделения, могло успешно использоваться также и другими украинскими подразделениями", – подчеркнул Зеленский.

