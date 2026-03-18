Вместо "последнего довода королей" террор мирных людей: как вымирает стратегическая авиация РФ и что не так с ракетоносцами

В ночь на 14 марта российские оккупанты нанесли очередной массированный удар комбинированного типа по Украине. Россия продолжает системный террор тыловой Украины, разрушая гражданскую инфраструктуру и убивая граждан страны в формате геноцида. Но, даже эти разрушительные удары демонстрируют усугубляющийся кризис, в который погружается стратегическая авиация РФ, выполняющая с 2022 года функции не более чем тактического террориста.

Видео дня

Прежде всего я хочу обратить внимание на то, что стратегическая авиация России, перекочевавшая к ней в пользование от СССР, а именно самолеты Т-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 – это важнейшая составляющая ядерной триады, ее основное авиационное крыло.

Именно эти стратегические ракетоносцы-бомбардировщики должны были по задумке стратегов эпохи Советского союза выполнять важнейшую, а возможно и решающую роль в ходе вероятной Третьей мировой войны – как средство доставки на территорию гипотетического противника средства поражения с ядерной боевой частью.

Функционал всего этого стратегического трио – это именно ядерные удары по территории противника, а также уничтожение авианосных ударных групп в открытом океане и морских акваториях. Стратегическая авиация – не тактического, фронтового назначения самолеты, а инструмент "последнего довода", ограждающий либо повергающий мир в ядерный ад.

В свою очередь именно Россия за более чем четыре года с начала полномасштабного вторжения в Украину не только превратила эту стратегического значения компоненту в средство решения тактических задач, но и снизила ее статус до инструмента террора против гражданского населения.

Фактически, величественные и устрашающие в прошлом самолеты Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3 стали по своим задачам схожими с "шахид-мобилем". Но что самое главное – постоянное применение этой авиации для террора гражданского населения Украины привело к повышенному износу и без того очень старых самолетов и, как следствие, утрате ими ресурса.

По сути, нецелевое применение авиационного крыла ядерной триады России привело как к стремительному износу каждого боеспособного самолета, так и деградации самой компоненты. Успешные же удары Украины по аэродромам базирования этих самолетов на протяжении полномасштабной войны и неспособность России их защитить и вовсе истощили авиакрыло стратегической авиации.

Именно о необратимом кризисе, деградации и исчезновении российской стратегической авиации мы сегодня и поговорим.

Истощенные силачи

Прежде всего стоит обратить внимание на то, что уже давно российские стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС, являющиеся основными носителями ракет Х-101/555/55, а также Ту-22М3, основные носители Х-22/32, не отстреливают полный боекомплект, который они могут нести согласно характеристикам.

Например, Ту-95МС может нести восемь крылатых ракет Х-101/555/55, но редко когда применяли последние несколько лет более четырех с одного борта. В свою очередь Ту-22М3, способные нести три ракеты Х-22/32, практически всегда осуществляют пуск одной ракеты.

В ряде случаев можно говорить о преодолеваемых расстояниях до пусковых позиций и ограничениях по расходу топлива на маршрут и максимальную нагрузку. Но ограниченный боекомплект на Ту-95МС стал устанавливаться все чаще с конца 2022-2023 года, когда самолеты базировались достаточно близко к границе с Украиной.

Еще в 2022 году отмечалось, что практически у всех российских самолетов стратегической авиации – Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 – израсходован их моторесурс, что критически влияет на способность нести полную нагрузку без рисков для основных силовых узлов и планера самолета в целом.

Например, при полной боевой нагрузке Ту-95МС в 20 850 килограмм и весе ракеты Х-101 в 2 425 кг он вполне может нести 8 ракет этого типа – согласно даже количеству подвесок (пилонов), размещенных под крыльями. Но реальность несколько более суровая и диссонирующая.

Первоначальная проектная нагрузочная масса Ту-95 была 5 тонн, а характеристики в дальнейшем менялись не посредством пересмотра проекта в целом, а согласно модернизации и внесения локальных изменений в архитектуру самолета.

Иными словами, вся та нагрузка, которая превышает базовую, расчетную, оказывает на его планер, силовые агрегаты и прочие узлы негативное воздействие, ускоряющее износ. А в случае с самолетом, израсходовавшим свой моторесурс еще 10-20 лет назад, и вовсе является самоубийственной.

С 2022 года на эти самолеты оказывается как никогда ранее повышенная нагрузка. И выполняя террористические задачи, самолеты истощаются в вопросах моторесурса и доводят показатель износа до необратимо критического!

С другой стороны, износ ресурса не проблема, когда есть производство соответствующей техники, а также возможность проведения как обслуживания, ремонта, так и модернизации. Тем более, что российская пропаганда неоднократно освещала выпуск новых Ту-22М3 и Ту-160.

На первый взгляд – да, но только на первый. Ведь в действительности у России отсутствует производство новой стратегической авиации и вряд ли когда-то вообще будет возрождено.

Стратегический фарс

Прежде всего следует понимать, что в РФ сегодня полностью отсутствует производство самолетов Ту-95 и восстановить его не представляется возможным.

Что касается Ту-22М3 и Ту-160, в России годами культивировался фейк о том, что на Казанском авиационном заводе имени Горбунова возрождено их производство. В действительности же там проводится досборка "заделов", оставшихся России по наследству с советских времен. Например, известно, что для Ту-22М3 на заводе на хранении находилось минимум четыре "задела" – собранных, но пустых фюзеляжей.

По Ту-160 точной информации нет, но известно, что поднявшийся на свой пробный полет первый Ту-160М №2-02 в 2020 году (продлившийся 34 минуты на высоте 1 500 метров) – это дособранный задел, которому на тот момент был уже 31 год… При этом самолет был не собран полностью, а лишь в комплектации, достаточной для показательного полета. Полноценно выполнять боевые задачи он не мог.

Таким образом отметим, что в России отсутствует в полном понимании производство Ту-22М3 и Ту-160, а имеется досборка "заделов" этих самолетов со времен СССР. При этом абсолютно отсутствует производство и даже досборка Ту-95МС.

Это все приводит к тому, что каждая потеря такого самолета или даже его повреждение – это невосполнимая потеря.

Охота на стратегов

За более чем четыре года полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли десятки боеспособных и ремонтопригодных единиц стратегической авиации.

Начиная с 2022 года Силы обороны Украины предпринимали попытки уничтожить стратегическую авиацию российских оккупационных войск, поступательно приближаясь к поставленной цели и масштабированию непоправимого урона.

Началось все с малого, точечных единичных ударов: по авиабазе "Энгельс" 5 декабря 2022 года, где критические повреждения получили два российских Ту-95МС, а также по аэродрому "Дягилево", где был поврежден Ту-22М3.

Пиком охоты на российских стратегов стала операция Службы безопасности Украины "Паутина" (1 июня 2025 года). Относительно ее результатов до сих пор ведутся споры, но, согласно заявлениям СБУ, был уничтожен и поврежден 41 самолет разного типа и назначения, среди которых 15 Ту-95МС, 12 Ту-22М3 и один Ту-160.

В свою очередь, согласно верифицированным данным, за время полномасштабного вторжения в Украину российская стратегическая авиация потеряла десять Ту-95МС, одиннадцать Ту-22М3 и один Ту-160, что согласно пропорции верифицированной информации к реальной 2-2,5 полностью подтверждают реальные потери России, которые можно охарактеризовать всего лишь одним словом – критические.

Выводы

В ночь на 14 марта российские оккупанты применили для удара по Украине ракетами Х-101 вместе с Ту-95МС еще и крайне энерго- и ресурсозатратные уникальные Ту-160. Это одновременно указывает как на то, что для запуска 24 крылатых ракет РОВ подняли в воздух не просто три самолета, которые с нагрузкой по 8 ракет вполне бы выполнили эти задачи, но и еще усиление плюс три Ту-95, а также три Ту-160.

Это яркий пример той деградации российской стратегической авиации, когда она не может выполнять свой полноценный функционал, который устанавливался для нее еще во времена СССР. Даже такие уникальные самолеты как Ту-160 в маниакальном представлении Путина должны выполнять роль "шахид-мобиля", потому что Ту-95МС не справляются не только с боевой нагрузкой, но и количеством боеспособных единиц.

Вы не сможете запустить 24 ракеты даже с шести Ту-95МС, потому что… Потому что больше боеспособных не осталось. И это факт цифр, а не просто домыслы.

На пятый год войны Россия истощилась настолько, что величественная стратегическая авиация, которая должны была быть "последним доводом королей", не просто пришла в негодность ввиду применения в режиме террора против гражданского населения и масштабного износа, деградации производства, но и того, что противоборствующая сторона избрала ее основной целью для уничтожения.

И добилась в этом таких результатов, каких себе не позволяла ни одна страна в мире.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".