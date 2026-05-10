Со школьной парты – в военные преступники: российские захватчики усиленно "дрессируют" детей с оккупированной территории Украины

На подконтрольных российским оккупантам территориях Украины вовсю готовятся к отправке украинских детей в так называемые "лагеря перевоспитания", где они будут проходить усиленную военную подготовку. При этом, захватчики еще и готовят "новшества" на начало следующего учебного года.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Летом под прицелом

Российские захватчики цепко держат в поле зрения украинских детей не только на протяжении учебного года, но и во время каникул. Особенно летних, так как они наиболее длительные.

По данным Центра национального сопротивления, на территории РФ и временно оккупированной территории Украины на сегодняшний день действует сеть из более 210 "патриотических" лагерей. Через них за три летних месяца проходят десятки тысяч украинских детей.

Все лагеря без исключения занимаются уничтожением украинской идентичности через пропаганду и проводят военную подготовку. Например, детей учат управлять БПЛА, а также обращаться с автоматом Калашникова.

Например, главарь "ДНР" Денис Пушилин еще в начале года пообещал "оздоровить" 58 тысяч детей с оккупированной части региона как на территории Донецкой области, так и за ее пределами.

По данным источников OBOZ.UA в оккупированном Донецке, на летний период уже все распланировано. "Много детей отправляют в Россию – в первую очередь из оккупированных уже после полномасштабного вторжения населенных пунктов. Потому что дети подконтрольного России еще с 2014 года Донецка и так воспринимают Украину как врага", – говорит наш собеседник.

Он утверждает, что часть детей поедет в лагерь "Ахмат" в Грозном.

Кадетов учат беззаконию

Россия "работает" по нескольким направлениям в вопросах, кого вырастить из украинских детей на ВОТ. Часть уже "забронирована" за карательными органами РФ.

Вот пример, что происходит на оккупированной части Херсонщины. "Власти" при поддержке российской Академии народного хозяйства и государственной службы масштабировали создание кадетских классов в Геническе, Новотроицком, Скадовске и других населенных пунктах.

По данным ЦНСя, за последний год их количество выросло с 9 до 20. Политический заказ поступает из Кремля и "Единой России". Административно процесс ведет оккупационное "Министерство образования" через соглашения с руководством следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. СК лично занимается классами: готовит методички, клятвы кадетов, программы курсов "Юный следователь" и "Основы государственной службы".

На сегодняшний день на ВОТ Украины действуют уже более 400 кадетских классов. Оккупационные власти активно увеличивают их количество, прикрываясь "уменьшением правонарушений". Реальная же цель – привлечь выпускников в вузы силовых ведомств России, обещая приоритетное право поступления. Таким образом, Россия формирует замкнутую милитарную систему: со школьной парты она готовит будущих сотрудников картельных органов РФ, военных и т.д.

Будущее на крючке

На дня стало известно об очередном новшестве уже на оккупированной части Донецкой области. Там теперь решили открыть еще и казачьи классы.

"Они заработают с 1 сентября на базе школ в Донецке, Макеевке, Докучаевске и Мариуполе", – сообщил "атаман" так называемого Союза казаков Новороссии Александр Ефременко.

Он добавил, что у учеников таких классов будут преференции при поступлении в кадетские и казачьи корпуса, а еще при поступлении в учреждения, которые состоят в Ассоциации казачьих вузов России. Среди них – десятки российских педагогических институтов, аграрные и политехнические университеты по всей РФ.

То есть, промывать мозги украинским детям собираются под соусом чуть ли не гарантированного получения ими в дальнейшем высшего образования.

Спорт как ловушка

Оккупанты прикрываются намерением оздоровить детей еще и отстраивая спортивные объекты.

Яркий пример тому – стадион "Западный" в Мариуполе, который весной 2022 года был подвергнут нещадной российской бомбежке.

В прошлом году восстановленный стадион "открывал" лично Путин. А 7 мая 2026-го объект в оккупированном городе "навестил" первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.

Сопровождавший его Пушилин цинично заявил, что "Западный" был серьезно поврежден "украинскими боевиками", а теперь, мол, дети здесь занимаются футболом, баскетболом, волейболом, воркаутом – "во славу России".

Теперь же главарь "ДНР" сообщил о будущей модернизации в Мариуполе водноспортивного комплекса "Парус" и развитии там центра морских видов спорта: гребли на байдарках и каноэ, морского многоборья, парусного спорта.

"Дети в "Парусе" начинают тренироваться с юных лет, а морское многоборье востребовано среди учащихся Нахимовского училища. По сути, это полноценная подготовка военного моряка", – проговорился Пушилин.

Как видим, все "заботливые" инициативы оккупационных властей имеют одну цель: вырастить новых солдат для России. Потому что "мяса" много не бывает.