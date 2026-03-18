Россия атаковала Харьков: есть погибший и пострадавшие

Утром 18 марта российская террористическая армия обстреляла Харьков. Вследствие вражеской атаки в областном центре погиб человек, также есть пострадавшие.

Для террора мирного населения россияне применили ударный дрон. Об этом в Telegram сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Последствия обстрела

По информации городской власти, российский дрон атаковал Холодногорский район Харькова. Терехов сообщил, что вследствие обстрела есть предварительная информация об одном погибшем. Также сообщается о пострадавших.

"Прилет на окраине города. Помимо одного погибшего есть еще один пострадавший. В прилегающих к месту прилета частных домах – выбитые стекла", – проинформировал городской голова.

Позже городской голова сообщил, что еще один человек обратился за медицинской помощью после удара по Холодногорскому району.

В областной военной администрации уточнили, что погибшему мужчине было 54 года. Взрывные ранения получил 45-летний мужчина, его госпитализируют, медики оказывают необходимую помощь. Также в Холодногорском районе пострадал 23-летний мужчина, с травмами его госпитализируют в больницу.

