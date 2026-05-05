Мы нашли слабое место 'теневого флота' РФ, и уже не сойдем: интервью с Заблоцким

Случаи ареста или эффективных ударов по кораблям "теневого флота" России участились, несмотря на то, что страна-агрессор прибегает к хитрости: выключает на кораблях транспондеры, чтобы скрыть факт загрузки танкера, меняет название и флаг, под которым идет корабль и тому подобное. Однако, Силы обороны придерживаются определенных правил: наносят удары только по пустым кораблям, чтобы избежать экологических последствий от разлива нефти, и целятся исключительно в кормовую часть судна, чтобы надолго вывести его из строя.

Однако, есть более эффективный способ борьбы с вражеским "теневым флотом", чем гоняться за каждым кораблем. Это удары по объектам нефтепереработки и транспортировки нефти на суше, уничтожение всей производственной цепочки. "Мы нашли слабое место, и мы оттуда уже не сойдем, пока не достигнем своей цели. И мы ее достигнем", – заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

– 3 мая стало известно о том, что Силы обороны ударили по двум российским судам теневого флота вблизи входа в порт Новороссийск. И это не первая такая хорошая новость. Скажите, пожалуйста, насколько это технически сложная задача?

– В этом регионе используются безэкипажные катера, то есть морские дроны. Они управляются дистанционно с материковой Украины и во взаимодействии со средствами разведки – воздушными дронами, спутниковой разведкой - могут контролировать практически всю акваторию Черного моря.

Есть комплекс других средств, которые позволяют определять, какие суда откуда идут, куда идут и с каким грузом. То есть они видят, куда идет танкеры – в Новороссийск. В Туапсе танкеры уже не ходят. В Новороссийск могут идти танкеры либо казахстанские, с казахстанской нефтью и американской, либо чисто российские. Эти танкеры находятся в разных местах. Казахи, конечно, просят нас не стрелять, а мы отвечаем, что у нас война.

Обратите внимание, мы стреляем не по каждому танкеру, а только по тем, которые идут пустыми, то есть в балласте. Почему? Чтобы не допустить загрязнения окружающей среды. Так же мы не обстреливаем суда на Балтийском море. Итак, стреляем только по пустым и исключительно в кормовую часть, туда, где находится машинное отделение.

После этого танкер уже неработоспособен, его нельзя использовать по назначению и надо ремонтировать или использовать как плавучее хранилище, где накапливают нефть. Но главное, чтобы нефть не попала на рынок к заказчикам этого груза и не позволила России заработать.

– Каковы основные маршруты кораблей российского теневого флота? На каких участках они наиболее уязвимы?

– Они уязвимы везде, особенно вблизи границ с Россией, там, где они загружаются, потому что в нейтральных водах их найти трудно, ведь они выключают автоматическую идентификацию AIS, проще говоря, на транспондере. В частности, из-за такой тактики с проблемами сталкиваются американцы, которые отлавливают иранские и российские танкеры. Кроме того, танкеры меняют название и делают еще много чего. Поэтому это достаточно сложный процесс, это не так просто делается.

Но, когда эти корабли движутся, они проходят определенные "реперные точки". Например, это турецкие проливы, Гибралтар, Суэцкий канал, Персидский залив или Малаккский пролив. На всех этих точках караулят американские корабли, корабли союзников, и отлавливают российские корабли. Поэтому время от времени мы слышим, что снова кого-то поймали. Но главное - не то, поймали или не поймали. Главное – чтобы была создана определенная тенденция, чтобы отпугнуть остальных, чтобы они этого не делали.

– Но мы понимаем, что все равно остаются страны, которые способствуют обходу санкций, введенных против России. Какие пути для российского теневого флота остаются открытыми по состоянию на сейчас?

– Греция применяет для этого свой вполне легальный флот. Греция – член Евросоюза, член НАТО – зарабатывает на этом. Греция блокировала 20-й пакет санкций Евросоюза, потому что это же прибыль, это же деньги, это же мафия. Поэтому там вопрос не столько Орбана, сколько теневых интересов в Евросоюзе.

А остальные... Там чисто российских судов, под российским флагом, может, 15%, ведь это сейчас очень токсично.

– Действительно, российский флаг стал токсичным, и мы видим очень много случаев, когда российские корабли идут под другими флагами. Как можно определить, что это все же российское судно?

– Благодаря транспондеру, автоматической идентификации. На радаре высвечивается точка с названием судна, его кодом, номером, страной. Это открытая информация, она предусмотрена законодательством о мореплавании. Но такие суда намеренно выключают транспондеры и просто идут себе из точки А в точку Б, там перегружают "черный" груз, потом возвращаются туда, где они выключили транспондер, включают его снова и направляются еще куда-то. В таком случае на радаре видно, что он якобы никуда не ходил.

Но перемещение этих кораблей фиксирует разведка. Например, суда, в которые загружают краденое зерно в Севастополе, Феодосии, Керчи, Бердянске или Мариуполе. Они выключают все, направляются на загрузку, выходят, потом направляются в Новороссийск, оформляют это как груз якобы российского зерна и идут себе дальше в Египет, в Израиль.

Кстати, в последнем скандале с Израилем Украина победила, в этом вопросе у нас есть определенные достижения. Но это только начало, потому что таких грузов очень много, они направляются не только в Израиль, но и в Египет, в Сирию, даже в Бангладеш, где Россия хочет заработать.

– На самом деле российский теневой флот насчитывает более тысячи судов. Сейчас известно о нескольких десятках случаев задержания или поражения таких судов. По вашим оценкам, насколько это серьезный удар по врагу?

– Прежде всего, само выражение "теневой флот" – это самообман. Я согласен с господином Андреем Клименко, моим хорошим знакомым и коллегой, который считает, что такого термина вообще не должно быть. Почему? Потому что подавляющее большинство тех судов являются вполне легальными. К примеру, те же греческие суда. Большинство компаний, которые делают это – небольшие, которые имеют одно или два судна.

Остальной теневой флот – это, может, десятка два, которых не жалко. Их ловят, переименовывают, меняют владельцев, меняют флаг. Помним ту эпопею с танкером, на котором вообще не было никакого флага. Его нарисовали на борту, и он перешел под юрисдикцию России в открытом море. Они не хотели, чтобы этот корабль увидели американцы. Но его все равно поймали где-то в Атлантике. Там и наличка была, и много другого интересного.

То есть понятие "теневой флот" – очень относительное. У них есть счета в лондонских банках, кстати, даже у сомалийских пиратов. Помните историю с украинским судном "Фаина", которое захватили сомалийские пираты? Выкуп переводили на определенные счета. Следовательно, просто нет желания этим заниматься.

– Итак, вы считаете, что давление на страну-агрессора пока недостаточно?

– Нет, не совсем. Украина ввела свои санкции и, по разным оценкам, отминусовала 20-30% российского нефтеэкспорта. Каким образом? А тем, что они бьют не по судам, не гоняются за каждым отдельно, а перекрывают этот экспорт на суше – именно там, где нефть добывают, где ее перерабатывают, где ее транспортируют. Уничтожается вся эта цепочка.

Мы нашли слабое место, и мы оттуда уже не сойдем, пока не достигнем своей цели. И мы ее достигнем.

Это гораздо эффективнее, чем гоняться за отдельными танкерами где-то там по морям-океанам. А тем более, что те, кто гоняются, не очень горят желанием все это делать. Это и дорого, и может задевать собственные интересы, ведь

та же Франция и Германия зарабатывают на российской нефти и газе. Я уже не говорю о Венгрии. Возьмите Турцию – якобы наш партнер и союзник, но она получает из России газ и нефть. Итак, это очень сложный вопрос.

А у нас война, а мы можем делать то, что мы считаем целесообразным. Мы это делаем, и это гораздо эффективнее, чем гоняться за так называемым теневым флотом, который является флотом, находящимся в тени крупного капитала, который на этом зарабатывает.