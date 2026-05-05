Преодолели расстояние более 1500 километров: Зеленский подтвердил удар 'Фламинго' по объекту ВПК в Чебоксарах. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение дальнобойного удара по объектам военно-промышленного комплекса России. Речь идет об атаке по целям в городе Чебоксары, которые расположены более чем в 1500 километрах от Украины.

Удар был осуществлен с применением новых крылатых ракет в рамках операции Deep Strike. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Наши дальнобойные санкции продолжают вполне справедливо действовать в ответ на российские удары. Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах", - говорится в сообщении.

