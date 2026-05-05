В Ленинградской области атакован НПЗ: произошел пожар. Фото и видео

В ночь на 5 мая в Ленинградской области страны-агрессора России прогремели взрывы. Под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез, что в городе Кириши.

По данным местных Telegram-каналов на месте вспыхнул пожар, в небо поднялся дым. Губертатор Ленинградской области подтвердил возгорание.

Пожар подтверждают и спутниковые снимки NASA FIRMS.

Напомним, в ночь на вторник, 5 мая, российские Чебоксары (столица Чувашской Республики) оказались под ударом ракет. Их целью стало предприятие АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро" – объект военно-промышленного комплекса РФ

Также OBOZ.UA сообщал, в Москве 4 мая снова зафиксировали появление неизвестных дронов. Их пытались перехватить российские военные, в том числе с помощью вертолетов, в частности Ка-52. О дронах стало известно вечером, когда местные жители начали активно публиковать видео в соцсетях.

