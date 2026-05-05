Чувашию атаковали ракеты: под прицелом был объект российского ВПК. Фото и видео

В ночь на вторник, 5 мая, российские Чебоксары (столица Чувашской Республики) оказались под ударом ракет. Их целью стало предприятие АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро" – объект военно-промышленного комплекса РФ.

В сети публиковали кадры прилетов и пожара, который вспыхнул после них. О том, что под атакой в городе снова был "ВНИИР-Прогресс", сообщил автор Telegram-канала "Dnipro Osint Гарбуз".

"Зафиксировано попадание ракеты FP-5 "Фламинго" по заводу АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС" в г. Чебоксары. Производитель защищенных от помех навигационных модулей "Комета" для российских БПЛА, крылатых и баллистических ракет", – написал он.

В ГУР МО ранее информировали, что "ВНИИР-Прогресс" – это производитель навигационного оборудования. Предприятие ВПК РФ обеспечивает производство адаптивных антенн "Комета", которые используются в частности в ударных БпЛА типа "Шахед", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении.

Позже осинтер подтвердил попадание по цеху/административному зданию "ВНИИР-Прогресс". "Ранее именно эту часть завода уже атаковали дроны", – написал он.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев подтвердил атаку на Чебоксары и заявил об одном пострадавшем.

Как писал OBOZ.UA, 18 февраля жители Чебоксар (Чувашия) сообщили о многочисленных взрывах. Тогда беспилотники тоже атаковали "ВНИИР-Прогресс".

Этот завод в Чебоксарах, расположенный примерно в тысяче километров от границы Украины, уже был атакован ранее. В частности, после атаки 9 июня прошлого года предприятие временно приостанавливало работу.

