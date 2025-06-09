В Чувашии дроны атаковали завод, который выпускает блок противодействия РЭБ: после взрывов и пожара он приостановил работу. Фото и видео

В российском городе Чебоксары (столица Чувашской Республики) 9 июня дроны атаковали завод "ВНИИР-Прогресс", который в результате мощного пожара после взрывов прекратил работу. Именно там россияне производили ключевой элемент защиты своих дронов-камикадзе, ракет и бомб от украинских систем радиоэлектронной борьбы – цифровые антенны-решетки "Комета-М".

Видео дня

Местные власти подтвердили "падение двух БПЛА" на территории предприятия, хотя минобороны страны-агрессора утверждало о "сбитии". Результаты работы российской противовоздушной обороны показали в серии видео сами россияне, которые стали свидетелями повторных прилетов.

Детали атаки на завод в Чебоксарах

В российских Telegram-каналах сообщают, что беспилотники атаковали столицу Чувашии утром в понедельник. Видео с многочисленными взрывами и последующим пожаром публиковали местные жители. Они же первыми заявили, что "бавовна" постигла завод "ВНИИР-Прогресс".

Впоследствии это подтвердил губернатор региона Олег Николаев, признав: из-за того, что два дрона "упали" на территории предприятия, оно "временно приостановило работу ради безопасности сотрудников".

"Сегодня утром на территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Благодаря слаженной работе экстренных служб и оперативному реагированию руководства, удалось избежать жертв и пострадавших", – утверждал он.

По его словам, еще по одному беспилотнику "упали" в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов – "без угрозы для людей".

Местных жителей российский чиновник попросил "сохранять спокойствие и доверять только официальной информации". Однако россияне продолжали показывать видео, которые подтверждали повторные прилеты по горящему заводу.

На многочисленных кадрах видно, что, несмотря на заявления минобороны РФ о "сбитии дронов", на территории завода в Чебоксарах утром продолжался пожар, густой черный дым был виден из ряда районов города.

Чем известен атакованный завод в Чебоксарах

По данным проекта ASTRA, именно на акционерном обществе "ВНИИР-Прогресс" россияне производят ключевой элемент защиты своих средств воздушного нападения от украинских систем радиоэлектронной борьбы – антенны "Комета-М".

Речь идет о приемнике спутникового сигнала с технологией CRPA (фазированная антенная решетка), которая способна отсекать РЭБ-сигналы снизу и по бокам, усиливая "чистый" сигнал от спутников. Этот блок противодействия РЭБ россияне устанавливают во все больший перечень боеприпасов – на дронах-камикадзе типа Shahed, планирующих ФАБах, беспилотниках "Орлан", "Ланцет" и даже в баллистических ракетах типа "Искандер".

По данным оружейного издания Defence Express, такой блок был и в новейшей российской ракете Х-69, которой, как сообщалось, 11 апреля 2024 года Россия атаковала Трипольскую ТЭС.

"ВНИИР-Прогресс" входит в холдинг АБС "Электро" и годами производил аппаратуру двойного назначения. Как говорится на сайте объединения, предприятие "имеет многолетний опыт в области разработки и производства научно-технической продукции, программно-аппаратных комплексов, систем автоматизации и управления, электротехнических изделий, электронной компонентной базы, электронных модулей, радиоэлектронной продукции".

В сентябре 2022 года глава украинского Центра радиотехнологий Сергей Безкрестнов, известный как "Флеш", отметил, что именно "ВНИИР-Прогресс" производит приемники спутникового сигнала семейства "Комета/Комета-М", которые помогают армии РФ в борьбе с украинскими системами РЭБ. О том же отчитывались на российском сайте "центра СКО импортозамещения и локализации".

В 2024 году российский пропагандистский "Первый канал" посвятил блоку "Комета-М" целый сюжет, назвав его антенной, о которой "ходят легенды", потому что ее якобы не могут обмануть системы РЭБ.

"Проблема в том, что теперь эту антенну могут обмануть дроны. После сегодняшней атаки предприятие прекратило работу. Если потери производства подтвердятся – это серьезный удар по электронной "броне" российской армии. Потому что без "Кометы" их птички снова начнут падать – под аккомпанемент украинских помех. Целевая атака по ВНИИР – это не просто попадание, а выключение целого сегмента защиты российских военных дронов. И если таких ударов будет больше – России придется снова вспомнить, что такое "глушилка" в прямом смысле", – прокомментировали "бавовну" в Telegram-канале "Андрющенко Time".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь 9 июня взрывы также раздавались в Воронежской, Самарской, Тамбовской и Мордовской областях РФ. Российское минобороны заявило, якобы их ПВО сбила или перехватила "49 украинских БПЛА".

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