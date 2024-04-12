В Воздушных силах объяснили, может ли Patriot сбивать ракеты Х-69: ими враг атаковал Трипольскую ТЭС

Россия, вероятно, атаковала 11 марта Трипольскую ТЭС в Киевской области ракетой Х-69. Такие РФ ранее уже применяла против Украины, впрочем для украинского ПВО такая цель относительно новая.

При этом в Воздушных силах полагают, что с Х-69 может справиться система Patriot, поражающая и более сложные цели. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, специалисты устанавливают тип ракеты, которой враг поразил Трипольскую ТЭС накануне. Не исключено, что речь идет о Х-69.

"В настоящее время устанавливается, какая именно была эта ракета, какой именно был ее тип. Предварительно Россия уже применяла подобные ракеты раньше", – рассказал Евлаш.

Представитель Воздушных сил отметил, что Х-69 является новой ракетой для украинских сил ПВО.

"Поэтому мы в том числе изучаем, как можем ей противодействовать. И вероятнее всего, что Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся и с более сложными типами ракет как "Циркон" и "Кинжал", – убежден Евлаш.

В то же время он добавил, что для атаки РФ применила ракеты, изготовленные в 2023 году.

"Мы можем видеть, что РФ постоянно продолжает пытаться производить новые ракеты. Однако все зависит от успешности их производства. Насколько они смогут обеспечивать себя разными полупроводниками, чипами, микросхемами и прочим", – резюмировал Евлаш.

Напомним, ночью и утром 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетики в Харьковской, Запорожской и Львовской области.

Так, в Харькове не работают две ТЭЦ и трансформаторная подстанция, в городе введены графики отключений электроэнергии, часть облцентра до сих пор обесточена. Тем временем в области из трех районов принудительно эвакуируют семьи с детьми.

На Львовщине под ударом были объект газораспределительной инфраструктуры и электроподстанция.

Также России удалось полностью разрушить Трипольскую ТЭС в Киевской области. По ней РФ ударила новейшими ракетами Х-69, эксперты заявили, что они "хуже "Кинжала", ведь эти ракеты способны лететь на сверхнизкой высоте в 20 м, что делает их обнаружение и уничтожение сверхсложной задачей. Перед тем, как поразить Трипольскую ТЭС, упомянутая ракета пролетела около 400 км – больше, чем максимальная дальность этих ракет, о которой было известно ранее.

В общей сложности во время отражения очередной массированной комбинированной атаки врага, силы ПВО сбили 18 ракет и 39 дронов из 82 ударных средств, которыми РФ атаковала Украину.

Между тем, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза 11 апреля отметил, что с начала года Россия выпустила по Украине почти тысячу ракет, 2 800 дронов и 7 тыс. управляемых авиационных бомб. И только в 3% случаев целился агрессор по военным целям, подавляющее большинство атак было направлено на гражданскую инфраструктуру, в том числе на энергетику.