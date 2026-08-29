'Последний рубеж' в дополнение к ПВО. Эмираты в рекордные сроки выстроили защиту от 'камикадзе': насколько она эффективна для Украины

В 2026 году страны Ближнего Востока оказались под одним из самых интенсивных ударов со стороны Ирана в связи с началом операции Epic Fury, ставшей персональным фиаско Дональда Трампа. Это вынудило некоторые из стран нестабильного региона в кратчайшие сроки усовершенствовать не только активную защиту от атак, но и пассивную. И в результате сделали то, чего мы не наблюдаем в Украине на пятом году полномасштабной войны.

Видео дня

Подробнее об этом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Эффективность стальных каркасов

В конце апреля в столице ОАЭ началась масштабная стройка. По периметру нефтяных резервуаров возводились многослойные стальные каркасы для обеспечения пассивной защиты от ударов дронов-камикадзе Shahed-136. По состоянию на конец лета в Абу-Даби практически все объекты нефтяной отрасли с резервуарами были обеспечены такими конструкциями.

Но насколько они эффективны и не занимаются ли арабские шейхи ерундой, защищая резервуары с нефтью подобными монструозными, выбивающимися из архитектурного ансамбля заграждениями?

Видео, которые сейчас публикуются в сети из Абу-Даби с демонстрацией уже готовых, возведенных полностью конструкций, дают общее представление о том, что было заложено архитекторами в эту пассивную защиту.

Главные истории дня

Прежде всего практически все каркасы вокруг площадок с резервуарами находятся на максимальном отдалении от самих взрывоопасных объектов, а не прилегают к ним вплотную (как часто можно было видеть на защитных сооружениях в той же России). Это позволяет создать относительную зону безопасности при детонации боевой части дрона-камикадзе и разлете осколков.

Также видим, что каркасы имеют многослойную структуру, причем явно отличающуюся диаметром металла, чередующегося как мелким сетчатым, так и более плотной арматурой. Такое чередование обусловлено тем, что при влете в такую конструкцию стандартного Shahed-136 средство поражения будет не просто заторможено, но и остановлено, а его планер/фюзеляж разрушен. И это даже в случае прорыва не даст ему продолжать полет и он рухнет буквально сразу же за заграждением.

Основные несущие стойки и балки (вертикальные колонны, горизонтальные пояса, диагональные связи), прокатные или сварные профили (двутавры, трубы, швеллеры) вероятнее всего с габаритом сечения 100-300 мм и толщиной стенки/полки 8-20 мм, необходимы как для стабильности самой конструкции, проседающей под собственным весом, так и для удержания удара дрона и устойчивости при детонации БЧ.

Вторичные элементы и сетка/решетка – тоньше: прутки, трубы или уголки вероятнее всего 10-50 мм в сечении, а толщина металла 3-10 мм. Именно они тормозят, удерживают, рвут планер дрона-камикадзе.

К слову сказать, аналогичная схема разрушения легких планеров/фюзеляжей эффективна и против реактивных дронов Shahed-238 и Karar. Ведь более высокая скорость по сравнению с поршневым Shahed-136 позволяет им прорывать такие заграждения, но разрушение корпуса полностью лишает аэродинамических свойств.

Кроме того, укрепленные стальные слои могут привести к детонации боевой части при попытке прорыва заграждения.

Что же до мелких слоев стального сетчатого типа, то тут предусмотрена защита от сбросов, задержка сбрасываемых с дронов боеприпасов, или даже более того – в зависимости от многослойности и плотности, даже суббоеприпаса кассетных БЧ.

Таким образом, Shahed-136 на скоростях 150-185 км/ч, с размахом крыла около 2,5 м, общей массой около 200 кг и боевой частью от 50 до 90 кг, летящий на небольшой высоте и наносящий удар лобовым/пикирующим направлением, при столкновении с плотной, многослойной стальной решеткой/каркасом физически взаимодействует с конструкцией, разрезает фюзеляж и даже детонирует на относительно безопасном расстоянии от цели.

Зазор между каркасом и резервуаром критичен: взрыв происходит не на стенке резервуара, а на безопасном расстоянии, что снижает вероятность пробоя, возгорания/детонации содержимого и полного разрушения.

Но следует понимать, что это низкотехнологичный, правда, относительно дешевый "последний рубеж" в дополнение к ПВО – как элемент пассивной, стационарной защиты. И если мы говорим не о крайне горючих и взрывоопасных нефтепродуктах, а о защите трансформаторов, складов, гиперцентров и прочих объектов, то эффективность таких конструкций возрастает со снижением риска детонации взрывоопасных элементов защищаемого объекта.

Критика

Критики такой конструкции я услышал немало, и в большинстве своем она касается того, что такие заграждения не спасут от удара баллистической ракетой. Разумеется, не спасут, ведь это антидроновая защита. Странно обвинять такие каркасы в невозможности сдерживать баллистические ракеты, в то время как они предназначены для защиты от дронов-камикадзе.

Это все равно что говорить: "Зачем бронеавтомобилю противоминная защита, если по нему прилетит fpv-дрон?" Или, например: "Зачем нам ЗРК NASAMS, если они не сбивают баллистические ракеты?"

А теперь по фактам для любителей критиковать все "плохое" во имя всего "хорошего" и ничего при этом не делать.

Выше я упомянул, что в многослойный стальной каркас также входят сетчатые слои, способные сдерживать сбросы с дронов и суббоеприпасы кассетных боевых частей ракет. Кассетная баллистическая ракета 9М723К1 оснащена 54 суббоеприпасами 9Н730 массой 7,5 кг каждый и начиненные около 1,5 кг взрывчатого вещества. При наличии 3-4 и более сетчатых слоев внутри более плотной многослойной защиты толщиной 3-4 метра в 3-4 слоях самого каркаса сдерживает суббоеприпас и заставляет его детонировать на безопасном от цели отдалении.

У 9М723К1 самые тяжелые суббоеприпасы среди российских ракет с кассетными боевыми частями. Например, у крылатых Х-101 суббоеприпасы имеют массу 4 кг, а взрывчатого вещества в них – 400 граммов.

Таким образом, от ракет с кассетными БЧ такие каркасы должны защищать. Но тут главное не нарушать технологию многослойности.

Конечно, тут же прозвучит довод критиков каркасной пассивной защиты – а что насчет осколочно-фугасных (ОФ) боевых частей, остановит?

Спорить даже не буду – не спасет такой каркас от БЧ массой 450-500 и даже 180 кг. Но вот ведь вопрос: а сколько наносится ударов баллистическими ракетами, а сколько дронами-камикадзе? Конечно же, ответ на него я знаю.

С января по июль (включительно) 2026 года российские оккупационные войска применили по Украине 699 баллистических ракет, из которых было сбито 185, а удары нанесли 514 средств поражения.

За тот же период РОВ было применено 40 232 дрона-камикадзе, из которых было сбито 36 766, а 3 651 нанесли удары.

Дроны-камикадзе наносят в 7 раз больше ударов, чем баллистические ракеты противника.

Именно "камикадзе" атаковали торговый центр в Кривом Роге, где погибли 16 человек и около 140 получили ранения. Именно "камикадзе" ударили по "Эпицентру" в Одессе. Удалось бы избежать таких жертв, если бы ТЦ был закрыт вышеописанной многослойной стальной пассивной защитой? Вопрос риторический.

Кроме того, дальность полета баллистических ракет не превышает 500 км, в то время как у реактивного дрона-камикадзе это 1 000 км, а у поршневого в зависимости от модификации до 2 200 км. То есть, дронами-камикадзе РОВ могут наносить удары там, куда баллистика не долетает.

Выводы

За первые полгода напряженности на Ближнем Востоке ОАЭ интенсивно масштабировали то, к чему Украина не пришла даже на пятый год полномасштабной войны.

Первое появление у РОВ на вооружении Shahed-136 в августе 2022 года и удары не только по военным целям, но и по гражданским объектам, должно было в вопросах планирования будущих угроз и средств защиты натолкнуть на необходимость проектирования и возведения пассивных заграждений.

Причем эти меры должны были охватывать не только объекты энергообеспечения, складские центры, но и многие другие – в том числе гипермаркеты и торговые центры.

Принятые меры оказались недостаточными и не масштабировались, что сейчас приводит к куда большим финансовым потерям, нежели противник затрачивает на нанесение террористических ударов, либо было бы затрачено на возведение пассивной каркасной защиты. Но, что самое ужасное – каждый такой удар приводит к потере человеческих жизней.