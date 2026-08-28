Возле Житомирской трассы под Киевом прогремел мощный взрыв и начался сильный пожар: первые подробности

Вечером в пятницу, 28 августа, в Киевской области раздался мощный взрыв. По предварительным данным, причиной мог стать прилет дрона, однако пока это не подтверждено.

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Взрыв произошел возле Житомирской трассы под Киевом, после чего вспыхнул сильный пожар. Кадры с места происшествия были опубликованы в местных пабликах.

Отметим, что перед взрывом в Киеве и области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой ударных БпЛА.

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Перекрыто движение транспорта

Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение всех транспортных средств с 15 по 32 км автодороги М-06 Киев – Чоп в обоих направлениях.

Объезд осуществляется по следующим маршрутам:

В ОВА отметили, что враг атакует Киевщину второе сутки подряд. В Бориспольском районе ранен еще один человек. Мужчина получил осколочное ранение и был доставлен в местную больницу.

"Вражеская атака продолжается. Под ударом – склады, частные дома и другие гражданские объекты", говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия утром в пятницу, 28 августа, нанесла очередной удар по Киевской области. Вследствие вражеской атаки в Бучанском районе погиб мужчина, есть раненые.

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