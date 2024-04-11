На Харьковщине из трех районов принудительно эвакуируют семьи с детьми: детали

Из 47 прифронтовых населенных пунктов Харьковской области решили принудительно эвакуировать семьи с детьми. Речь идет только о близких к границе с Россией селах и поселках Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

Решение было принято в четверг, 11 апреля, Советом обороны области. Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его информации, на этих территориях проживает (по состоянию на 11 апреля) 182 ребенка. Они вместе с родными должны временно выехать – ради собственной безопасности.

"Города Харькова это решение не касается", – подчеркнул Синегубов.

47 населенных пунктов, в которых введена обязательная эвакуация детей, входят в Дергачевскую, Золочевскую, Липецкую и Боровскую громады.

Фактически дети остались в 10 из них – однако во все возвращение детей из-за опасной обстановки запрещено.

Маршруты эвакуации уже установлены. Также забронированы места временного проживания людей.

Чиновник отметил, что эвакуация объявлена в тех населенных пунктах, которые фактически каждый день находятся под вражеским огнем.

"Важно: каждой семье оказываем гуманитарную, юридическую помощь. При необходимости – места временного проживания на первое время. Если вам нужно сопровождение или консультация – звоните по телефону: 0800339291", – добавил глава ОГА.

Как писал OBOZ.UA, в начале апреля в инфопространстве запустили фейк об "эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за вероятного окружения города российскими оккупантами". Сообщения появлялись якобы от имени ГСЧС Украины – однако информация не соответствует действительности и является вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в стране.

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