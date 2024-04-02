Вражеский информационный вброс: украинцев предупредили о фейках касательно окружения Харькова и эвакуации жителей

В инфопространстве запустили фейк об "эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за вероятного окружения города российскими оккупантами". Сообщения появляются якобы от имени ГСЧС Украины – однако информация не соответствует действительности и является вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в стране.

Об этом 2 апреля заявило Министерство внутренних дел, а также Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны. В Telegram-канале МВД подчеркнули, что "российские оккупанты, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос в украинском обществе".

Украинцев попросили не доверять сомнительным источникам информации.

"В настоящее время Силы безопасности и обороны Украины надежно удерживают позиции вдоль всей линии фронта и дают достойный отпор врагу, в том числе и в Харьковской области", – заявила пресс-служба министерства.

В ЦПД добавили: "рекомендация" для харьковчан покинуть город – это ложное сообщение и фейк.

"У врага сейчас нет ресурсов для окружения или захвата Харькова", – подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Руководитель ЦПД лейтенант Андрей Коваленко считает подобные фейки частью ИПСО противника для нагнетания паники среди жителей Харьковщины.

"Россия продолжает свою дезинформационную кампанию "пропаганда страха" с целью запугать жителей Харькова наступлением на город, который сейчас невозможен. Главная цель россиян – сделать так, чтобы побольше людей уехало", – объяснил руководитель ЦПД.

В ведомстве прогнозируют, что враг будет и дальше вбрасывать такую дезинформацию, в том числе и относительно других украинских городов: Херсона, Николаева, Сум, Чернигова и даже Киева. "Призываем не поддаваться вражеской пропаганде и доверять только официальным источникам информации", – подытожил Коваленко.

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью LIGA.net также опроверг российский фейк.

"Эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе – 1,3 млн жителей... Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан", – сказал Терехов

Как писал OBOZ.UA, ранее Игорь Терехов заявил, что планы кремлевского диктатора Владимира Путина никак не изменились с начала войны – он хочет захватить всю Украину, не только Харьков или другие города. "Не важно, чего хотят россияне, важно, как мы этому будем противодействовать и как мы противодействуем", – подчеркнул мэр.

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