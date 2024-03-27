'Готовые отразить все атаки': Терехов прокомментировал возможное новое наступление армии РФ на Харьков

В последнее время в российских СМИ появилась информация, что после того как кремлевский диктатор Владимир Путин переизбрал сам себя на следующий президентский срок, военное и политическое руководство РФ размышляет над планами "по меньшей мере захватить Харьков". Но неважно, что планируют оккупанты, Силы обороны Украины готовы отразить все атаки, которые российские войска могут осуществить на украинский город.

Так мэр Игорь Терехов отреагировал на слухи о возможном наступлении на Харьков. Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

"Что касается планов Путина, то они ведь никак не изменились с начала войны. Он хочет захватить всю Украину, не только Харьков или другие города, а всю Украину. Не важно, чего хотят россияне, важно, как мы этому будем противодействовать и как мы противодействуем. Поэтому мы верим в наши ВСУ, помогаем всем нашим военным и обязательно отразим все атаки, которые могут быть на разных направлениях. Мы обязательно победим и обязательно отстоим наш город", – заявил мэр Харькова.

Терехов связывает усиление атак на Харьков с желанием Путина запугать несокрушимых украинцев. Он также ответил на вопрос о возможной эвакуации жителей города и при каких обстоятельствах она может происходить. Мэр подчеркнул, что "пока об этом речи нет" и призвал не нагнетать ситуацию.

"Я очень хочу, чтобы ситуация не нагнеталась в Харькове, а наоборот люди были уверены в том, что мы все делаем правильно, и в том, что будет работать все то, что до сих пор не работало, потому что была разбита энергетическая система. Что касается эвакуации" Так, из определенных частей Харьковской области, там, где ведутся активные боевые действия, там есть эвакуация, что не касается города Харькова", – отметил Терехов.

Отметим, что по данным российского издания "Медуза", работающего за пределами РФ, но ссылающегося на собственные источники в Кремле, главным личным интересом Путина во время пятого срока останется война с Украиной.

По словам источников этого издания, российские чиновники якобы убеждены, что армии РФ по силам взять Харьков, а вот дальнейшее продвижение вглубь Украины они считают сложным.

Однако информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, пока нет. Но источники издания сходятся во мнении, что это "вполне вероятный сценарий", который теоретически может потребовать новой волны мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Алексей Мельник считает, что Путин отчаялся захватить Харьков и Запорожье, поэтому бьет по большим объектам энергетики. Россия накопила запас ракет, это совпадает по времени с проблемами обеспечения средствами ПВО в Украине, поэтому такие атаки, скорее всего, будут повторяться, считает эксперт.