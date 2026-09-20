Дроны массировано атаковали Подмосковье : под ударом – логистический комплекс, ТЭЦ и НПЗ. Видео
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Ночью 20 сентября Московская область РФ подверглась массированной атаке дронов. В результате атаки вспыхнул мощный пожар на складском комплексе в населённом пункте Софино.
Также сообщается о поражении НПЗ в Капотне и ударе по ТЭЦ в Люберцах. Кадры с мест событий, снятые очевидцами, собрал Telegram-канал Exilenova+.
Атака на Софьино
В результате массированной атаки дронов в населенном пункте Софьино Московской
области еще с ночи бушует мощный пожар.
"Сообщается об атаке на складские помещения", – отмечали в Exilenova+.
В примосковный регион России этой ночью прилетели дроны FP-1.
"Силы обороны с помощью дронов FP-1 уничтожили очередной складской комплекс в Подмосковье. По предварительным данным, горят склады компании "Современные складские технологии", – сообщили утром в компании Fire Point, производящей эти беспилотники.
На некоторых российских каналах появились сообщения о пожаре в логистическом технопарке "Софьино", общая площадь которого составляет около 850 тыс. кв. м.
Особенно эпично выглядели кадры с российским ЗРПК "Панцирь" на фоне масштабного пожара.
Атака на Люберцы
Шумно было и в городе Дзержинский, входящем в городской округ Люберцы к юго-востоку от Москвы.
Там взрывы, по предварительным данным, раздавались в районе ТЭЦ-22.
При этом в разгар атаки жители Московской области фиксировали и "эффективную" работу ПВО, которая била прямо по жилым многоэтажкам.
Атака на Капотню
Дроны этой ночью долетели и до Капотни, где расположен Московский НПЗ.
По данным OSINT-канала world.militares, в результате атаки пожар вспыхнул на установке ЭЛОУ-АВТ-6 или вблизи неё.
Московский НПЗ является одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставки топлива в Москву и Московскую область.
Его мощность составляет около 11–12 миллионов тонн нефти в год (номинально в отдельных источниках указывается до 14 млн тонн).
Как сообщал OBOZ.UA, дроны атаковали порт Каспийск в Дагестане. Там была слышна серия взрывов.
А в Ростове был атакован военный аэродром. Известно о поражении самолета Ан-12, двух Ан-26 и еще трех вертолетов противника.
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