В Ростове атакован военный аэродром: вспыхнул мощный пожар, была слышна детонация. Фото и видео

В ночь на 17 сентября 2026 года Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке ударных беспилотников. Основной целью удара стал военный аэродром "Ростов-на-Дону – Центральный".

Видео дня

На территории военного объекта зафиксирована серия взрывов и вторичная детонация. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Результаты атаки

Первые сообщения о сильном звуки двигателей БПЛА и последующих громких взрывах начали поступать от жителей города около 01:00. В регионе была объявлена воздушная тревога. По словам очевидцев, стреляла малокалиберная артиллерия и системы ПВО, однако сразу за несколькими вспышками в небе последовала серия мощных наземных взрывов

Жители Ростова пожаловались на громкие взрывы и звуки работы систем ПВО. Несмотря на попытки оккупантов сбить БПЛА, большинство дронов достигли назначенной цели. После чего на территории аэродрома прозвучала повторная детонация.

Главные истории дня

На объекте вспыхнул крупный пожар. По данным OSINT-аналитиков и кадрам очевидцев, очаг возгорания зафиксирован непосредственно в зоне военного аэродрома.

Мощные взрывы на аэродроме

OSINT-аналитики изучили геолокацию видеозаписей, опубликованных в социальных сетях, и подтвердили место возникновения крупного пожара. Очаг возгорания расположен на территории аэродрома.

Спутниковые данные и кадры с места событий показывают, что огонь охватил значительную площадь в зоне дислокации военной техники и инфраструктуры обслуживания. Официальные власти Ростовской области пока не давали развернутых комментариев о степени повреждений аэродрома и потерях.

Картографическая платформа NASA FIRMS, которая показывает активные пожары и тепловые аномалии почти в реальном времени, также подтверждает удар по ростовскому аэродрому. По состоянию на утром 17 сентября масштабные тепловые сигнатуры зафиксированы почти на всей территории военного объекта.

Напомним, два нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" совокупной мощностью более 15 млн тонн в год – Сызранский и Саратовский НПЗ – приостановили выпуск нефтепродуктов. Предприятия остановлены из-за повреждений, полученных в результате ударов по заводам украинских беспилотников. Ремонт на первом нефтеперерабатывающем заводе может длиться не менее месяца, на втором – еще дольше.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября Силы обороны Украины очень эффективно нанесли удары по законным военным целям в Таганроге Ростовской области. Защитники "добили" последний действующий зенитно-ракетный комплекс в этом районе. Также они поразили склад ГСМ на местном военном аэродроме и вражеские запасы дронов типа "Молния".

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