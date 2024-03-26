Путин потерял надежду захватить Харьков и Запорожье, поэтому бьет по большим объектам энергетики. Интервью с Мельником

Последние масштабные атаки страны-оккупанта России на Украину были направлены прежде всего на объекты энергетической инфраструктуры. По большому счету здесь нет ничего необычного, ведь такие цели в приоритете на любой войне. Впрочем, именно при последних атаках можно было заметить закономерность – враг пытался уничтожить крупные объекты энергетики, в частности ДнепроГЭС.

Ранее оккупант наносил удары по территориям, которые планировал захватить, руководствуясь определенной логикой – уничтожались только те энергетические объекты, которые легко восстановить, ведь энергетическая инфраструктура необходима для обеспечения жизнедеятельности региона в случае его захвата.

Однако из последних ударов можно сделать вывод, что Россия потеряла надежду на захват Харькова и Запорожья, а потому больше не фильтрует цели для нанесения ударов по этим регионам. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Силы обороны нанесли удар по центру связи Черноморского флота. Поражены десантные корабли "Ямал" и "Азов", разведывательный корабль "Иван Хурс" и захваченный оккупантами украинский БДК "Константин Ольшанский". Как вы оцениваете эти атаки?

– Конечно, это положительная новость. Потому что уже сейчас Черноморский флот, по сути, вытеснен с основной базы в Севастополе. Он вынужден заниматься не столько задачами "СВО", сколько спасать собственные корабли, которые там еще остались. Следовательно, эти удары можно добавить в копилку, то есть чтобы еще больше зафиксировать достижения, которые уже были сделаны за последние два года.

– Можно ли сказать, что сегодня у Сил обороны больше перспектив именно в акватории Черного моря, в Крыму, чем на материковой части страны?

– Нет, я не вижу оснований для подобных выводов, поскольку Крым все равно остается полуостровом, до которого по меньшей мере 100 километров по суше. То есть даже если интенсивность обстрелов или успешных поражений увеличивается в разы, все равно, пока туда, образно говоря, не ступит нога украинского солдата, все это остается долгосрочной перспективой.

– Пути поставок оккупационной группировки в Крыму известны: это Керченский мост и суша. Считаете ли вы, что с учетом наших возможностей по крайней мере мост может быть разрушен?

– В принципе, на такую возможность постоянно намекают руководители наших спецслужб. Я уверен, что работа над такой операцией продолжается. На мой взгляд, если говорить о планировании, то здесь должны учитываться не только чисто оперативные моменты, но и временные.

У нас вряд ли сейчас есть возможность полностью вывести из строя так называемый Крымский мост, чтобы он был непригоден для ремонта на месяцы или годы. Если же говорить о нанесении ущерба мосту вроде того, который был нанесен ранее, то очевидно, что здесь должен рассматриваться момент, когда это следует делать.

Возвращаясь к началу вашего вопроса о больших десантных кораблях, они активно задействовались для переброски грузов как на Крымский полуостров, так и в Азовское море для обеспечения южной группировки российских войск.

– Не прекращаются масштабные атаки России на Украину. В ночь на 25 марта была атакована Одесская и Николаевская области. По-прежнему враг делает акцент на объектах энергетической инфраструктуры. Как вы думаете, почему именно эти объекты? И откуда у оккупанта ресурс для столь мощных атак?

– К сожалению, ресурса у России еще очень много. Не в нашу пользу дисбаланс в средствах дальнего поражения. Россия может безнаказанно наносить удары с большого расстояния. И даже увеличение в разы украинской системы ПВО не даст должного уровня защиты таких объектов и крупных городов.

Почему именно энергообъекты? Здесь нет никакой загадки – потому что это в любой войне одни из приоритетных целей.

Что, на мой взгляд, отличает эти атаки от того, что наблюдалось раньше, – то, что это атаки на ключевые энергетические объекты, особенно атака на ДнепроГЭС, большие разрушения ТЭЦ и трансформаторных подстанций в Харькове. Россия до недавнего времени проявляла определенную воздержанность и рациональность в отношении этих объектов. То есть атаковались преимущественно подстанции. Почему? Потому что их разрушение наносит немалый вред, но в то же время их восстановление не очень дорого стоит.

То есть противник, планирующий захватить территорию, обычно сосредотачивается именно на трансформаторных подстанциях. Потому что если рассматривать линии передачи, то их очень много, их легко поразить, но их также легко восстановить.

Для противника, обладающего такими мощными средствами, как баллистические, крылатые ракеты, электростанции, это также простая цель для поражения. Но для оккупанта, планирующего захватить эту территорию, не выгодно разрушать такие объекты.

Так что для меня это выглядит как факт осознания того, что Россия, несмотря на громкие заявления, не видит возможности, например, захватить Харьков. Поэтому все рушится по полной, это полностью перекладывается на плечи Украины. То же может касаться и ДнепроГЭС. Эта ГЭС расположена на территории, которую Россия уже объявила своей, но выглядит так, что в России смирились с тем, что им не удастся захватить остатки Запорожской области, в том числе столь стоимостные и критически необходимые для обеспечения жизнедеятельности региона объекты.

– Ваш прогноз – будут ли продолжаться такие масштабные атаки, по крайней мере в ближайшие недели?

– Хотел бы ошибиться, но все выглядит так, что подобные атаки будут повторяться. За последние 6-8 недель Россия накопила запас этих ракет. К сожалению, это совпадает с теми проблемами с обеспечением средствами ПВО и ракетами к ним, которые обостряются в Украине. Поэтому нам ни в коем случае нельзя расслабляться и надеяться, что у России закончатся эти ракеты.