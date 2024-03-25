Под ударом были Одесщина и Николаевщина, пострадали 11 человек: новые детали вражеской атаки на юг Украины

Страна-агрессор Россия в ночь с 24 на 25 марта запустила дроны-камикадзе типа Shahed по инфраструктуре Одесской и Николаевской областей. Защитники неба уничтожили восемь БПЛА, однако в регионах было попадание, а также повреждение энергообъектов обломками сбитых целей.

В результате атаки разбиты дома, пострадали 11 мирных жителей. О деталях обстрела рассказали в Силах обороны юга.

Отмечается, что перед пусками "Шахедов" с самолета тактической авиации в акватории Черного моря, пытаясь повредить работе ПВО, российские террористы выпустили по Одесщине противорадиолокационную ракету Х-31П. Она потеряла боевую способность в воздухе, информации о разрушениях и пострадавших из-за этого не поступало.

Далее враг атаковал несколькими волнами дронов-камикадзе из акватории моря. По четыре "Шахеда" силы ПВО сбили на Одесщине и Николаевщине.

Однако избежать попаданий не удалось. В частности, в Николаевской области оккупанты попали по энергетическому объекту: там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Люди не пострадали.

"Вражеские дроны традиционно барражировали среди жилых кварталов населенных пунктов. В результате падения сбитого "Шахеда" в частном секторе Николаева возникло разрушение двухэтажного дома, там также был пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС", – указали военные.

Взрывной волной побило несколько окрестных домов. По предварительным данным, 11 человек получили ранения, двоих из них госпитализировали, другим помощь оказали на месте.

В Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и повлекли за собой пожар, из-за чего была обесточена часть Одессы и близлежащих населенных пунктов. Люди не пострадали. Пожар был ликвидирован спасателями, на месте продолжаются восстановительные и ремонтные работы.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной ракетной и дроновой атаки РФ на Украину 24 марта были нанесены повреждения припортовой инфраструктуре Подунавья. В частности, речь идет о попадании дрона в Измаильском районе Одесщины, где обошлось без пострадавших.

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