В Киеве работала ПВО, часть российских ракет атаковала запад Украины: подробности массированного обстрела

Утром в воскресенье, 24 марта, во время ракетной атаки РФ на Украину взрывы прогремели в Киеве и Львовской области. В обоих регионах сработала противовоздушная оборона.

В стране фиксировали пролет вражеских крылатых ракет, которые постоянно меняли движение. Об опасности предупредили в Воздушных силах ВСУ и местных военных администрациях.

Киев

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – сообщили в КГВА.

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты запустили по Украине несколько групп крылатых ракет, которые меняли движение. Также не исключено, что враг мог применить для ударов по городах вооружение баллистического типа.

В столице взрывы прогремели около 05:05. Многие жители Киева спустились в метро, чтобы пережить очередные ракетные обстрелы страны-агрессора.

"Взрывы в столице. Работает ПВО. Не покидайте укрытий", – призвал также мэр Киева Виталий Кличко.

Позже он сообщил, что в Деснянском районе столицы обломки ракеты упали в лесополосе. На место направились пожарно-спасательные подразделения.

Львовщина

Около 05:20 громко было во Львовской области, в частности в Стрыйском районе. Глава ОВА Максим Козицкий известил о работе ПВО.

"Еще одна группа ракет заходит во Львовскую область из Волыни. Оставайтесь в укрытиях!" – добавил он через несколько минут.

Мэр Львова Андрей Садовый предупредил критически высокий уровень опасности жителей города.

Примечательно, что в это время Польша и союзники активизировали самолеты для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, сообщило Оперативное командование ВС Польши.

После 06:00 в Украине отменили тревогу.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 марта Россия совершила массированную атаку, направив три десятка ракет на Киевщину. Силы ПВО в пределах столичного региона сбили в общем 31 цель: две баллистические и 29 крылатых. Падение обломков привело к повреждениям, пострадали люди.

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