Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 'Шахедов', которыми Россия атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны Украины ночью и утром 24 марта отразили очередную массированную российскую атаку. Враг запустил по стране 29 крылатых ракет и 28 дронов-камикадзе, из них защитники неба уничтожили 18 и 25 целей соответственно.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. По подсчетам военных, оккупанты использовали для ударов по украинским городам 57 средств воздушного нападения.

В частности, в ночь на 24 марта войска РФ атаковали 28 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 (районы пусков – российский Приморско-Ахтарск и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму), а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ).

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны.

В результате противовоздушного боя уничтожены 43 цели, в частности 18 крылатых ракет и 25 "Шахедов" в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

"Всем спасибо за боевую работу! Вместе – к победе!" – заявил Николай Олещук.

Известно, что во время этой вражеской атаки в зону ответственности воздушного командования "Запад" залетели 19 крылатых ракет и семь ударных БПЛА. Защитники неба уничтожили все "Шахеды" и, предварительно, восемь ракет: часть из них во Львовской области, остальные в других регионах.

Около десятка ракет приземлили в столичном регионе: обломки целей упали в двух районах Киева, приведя к незначительным повреждениям. В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 22 дронам-камикадзе: 15 сбито на Днепропетровщине, по три – на Одесщине и Николаевщине, один – на Херсонщине. В частности, два уничтоженных "Шахеда" (в небе Одесской и Николаевской областей) – на счету военных ВМС ВСУ.

Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередачи. Также в Днепропетровской области обломки "Шахеда" повредили энергообъект на Никопольщине. Кроме этого, на Львовщине враг попал в объект критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 23 марта Россия атаковала Украину 34 дронами-камикадзе и четырьмя ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили 31 вражеский беспилотник в небе над пятью областями.

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