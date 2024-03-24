На Львовщине враг попал в объект критической инфраструктуры: подробности

Страна-агрессор Россия утром 24 марта нанесла удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Там вспыхнул пожар.

Пока информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, в зону ответственности воздушного командования "Запад" (Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области) ночью залетели 19 крылатых ракет и семь ударных БПЛА типа Shahed.

Силы ПВО уничтожили все семь "Шахедов" и восемь ракет: часть на Львовщине, остальные – в других западных регионах.

"В целом над Украиной этой ночью наши защитники уничтожили 43 воздушные цели. Спасибо за еще одну ночь, когда мы выстояли", – отметил глава Львовской ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской массированной атаки 22 марта "Шахед" попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе Львовщины. Там вспыхнул пожар, обошлось без пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!