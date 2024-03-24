Во Львовской области российские ракеты повторно попали в объект критической инфраструктуры

Во время воздушной тревоги днем 24 марта российские войска снова атаковали объект критической инфраструктуры на Львовщине. Зафиксировано два попадания: враг бил "Кинжалами".

На месте работали сотрудники ГСЧС, ликвидировавшие последствия ночной атаки, они успели спастись. Об этом рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области "Кинжалами". Предварительно есть два попадания в тот самый объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью. Пожарных, которые тушили пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место", – отметил он.

Напомним, в ночь на 24 марта Россия атаковала Украину десятками ракет и дронов. Известно о работе ПВО в Кривом Роге и Киеве: в столице обломки российских ракет упали в двух районах. Также страдала ночью Львовщина: там есть прилеты в области, в частности, по объекту критической инфраструктуры.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинское ПВО в течение ночи уничтожило 43 воздушных цели: 18 из 29 запущенных врагом крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 из 28 "Шахедов".

В то же время, уже утром стало известно, что одна из российских ракет залетела на территорию Польши. Это подтвердили польские военные.