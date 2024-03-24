Обломки российских ракет упали в двух районах Киева: первые подробности

Защитники Украины во время массированной российской атаки утром 24 марта сбили в небе над Киевщиной около десятка ракет. Их обломки попадали в двух районах столицы – Деснянском и Шевченковском.

Повреждения получила крыша жилой многоэтажки, пострадавших нет. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что в Деснянском районе обломки вражеской цели упали на территорию лесных насаждений. А в Шевченковском – на территорию парковой зоны и жилой застройки: зафиксировано повреждение фасада многоэтажки, но без возгорания.

"Информация о пострадавших отсутствует. На местах происшествий работают оперативные службы. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, это был второй массированный обстрел по Киеву за последние четыре дня. Оккупанты в очередной раз применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Пуски произошли из района Энгельса и Саратовской области РФ.

Воздушная тревога в столице длилась более двух часов. Ракеты заходили группами с северного направления. Над Киевом и в районе столицы силы ПВО поразили примерно 10 целей.

"Враг продолжает массированный ракетный террор Украины. Он не отказывается от цели во что бы то ни стало разрушить Киев. Поэтому в очередной раз обращаюсь к киевлянам – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, заботьтесь о собственной защите и защите своих близких. Пользуйтесь укрытиями", – призвал глава КМВА.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме Киевщины, утром 24 марта Россия также атаковала Львовщину примерно 20 ракетами и семью "Шахедами". Предварительно, в западном регионе произошли обстрелы.

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