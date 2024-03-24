Российская ракета ночью залетела на территорию Польши – польские военные

Утром 24 марта во время массированной атаки по Украине российская ракета залетела в воздушное пространство Польши. Объект вошел в польское пространство в районе города Осердув.

Ракету российских террористов зафиксировали в небе над Польше в 4:32 утра. Об этом в соцсети Х сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Польские военные заявили о нарушении воздушного пространства своей страны одной из крылатых ракет, запущенных ночью авиацией РФ. Объект вошел в польское пространство в районе города Осердув Люблинского воеводства и оставался там 39 секунд.

Также в Оперативном командовании ВС Польши заявили, что в течение всего полета за ракетой российских террористов наблюдали радиолокационные системы. Кроме того, в ведомстве сообщили, что вечером были запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. В частности, была задействована польская и союзная авиация.

Напомним, утром 24 марта страна-террорист РФ атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы прогремели в Киеве, Кривом Роге и Львовской области.

Ранее сообщалось, что 29 декабря 2023 в разгар массированной воздушной атаки РФ на Украину в воздушное пространство Польши также залетел неизвестный объект. Позже в польском генштабе заявили, что это была российская ракета.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 января во время массированной ракетной атаки РФ по Украине польские военнослужащие переходили в повышенный режим боевой готовности. В частности, в небо были подняты истребители F-16. Также были активизированы наземные системы противовоздушной обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!