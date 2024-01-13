Польша поднимала в воздух собственные самолеты во время ракетной атаки России на Украину

Утром 13 января во время массированной ракетной атаки РФ по Украине польские военнослужащие переходили в повышенный режим боевой готовности. В частности, в небо были подняты истребители F-16.

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Также были активизированы наземные системы противовоздушной обороны. Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Польские военные заявили, что во время повышенной угрозы активизировали авиацию и наземные системы ПВО. В Оперативном командовании предупреждали, что польская и союзническая авиация была активна в юго-восточной части страны.

После прекращения обстрела все средства вернулись к стандартным действиям.

"Из-за снижения уровня угрозы прекращена работа польской и союзнической авиации в польском воздушном пространстве и наземных системах ПВО. Мобилизованные силы и средства вернулись к стандартным действиям", – говорится в сообщении.

Также в польском военном ведомстве отметили, что осуществляют постоянный мониторинг ситуации на территории Украины и находятся в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши.

Напомним, Россия утром 13 января атаковала Украину 40 средствами воздушного поражения разных типов. Силы ПВО сбили восемь из них. Еще около 20 вражеских ракет не достигли определенных целей.

Ранее сообщалось, что Польша обратилась к стране-агрессору России, чья ракета во время обстрела Украины, залетела в польское воздушное пространство. У Москвы потребовали объяснений этого инцидента и призвали к "прекращению такой деятельности".

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не допустит антиукраинские настроения в своем правительстве. По его словам, ситуация в Украине и, в частности, на фронте является вопросом номер один для польской безопасности.

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