Украинская ПВО уничтожила 8 крылатых ракет во время утренней массированной атаки РФ

Россия утром 13 января атаковала Украину 40 средствами воздушного поражения разных типов. Силы ПВО сбили восемь из них.

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Еще около 20 вражеских ракет не достигли определенных целей. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

13 января российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину. По разным регионам нашего государства летели крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА.

В ВС ВСУ отметили, что всего захватчики запустили 40 средств воздушного нападения:

семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 – из Белгородской области, РФ;

из Белгородской области, РФ; три ударных БпЛА "Shahed-136/131 " из Курской области;

" из Курской области; шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с шести самолетов МиГ-31К (район пуска – Тамбов);

с шести самолетов МиГ-31К (район пуска – Тамбов); до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, РФ);

шесть крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области, РФ;

из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области, РФ; две управляемые авиационные ракеты Х-31П с двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонщина);

с двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонщина); четыре управляемых авиационных ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянская область, РФ).

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены: семь крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и одна управляемая авиационная ракета Х-59", - отметили в Воздушных силах.

Там также добавили, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей благодаря эффективной работе радиоэлектронной борьбы.

"Кроме того, "не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда! Впрочем это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот! Поэтому будьте бдительны, не игнорируйте тревогу, особенно с применением "баллистики", – резюмировали в Воздушных силах.

Напомним, после 5 часов утра 13 января в Украине была объявлена воздушная тревога из-за массированной ракетной атаки России. Захватчики запускали ракеты разных типов. Во многих регионах раздавались взрывы, сообщалось о работе сил ПВО.

OBOZ.UA собрал данные о том, как отражались защитники неба над Украиной в разных областях.

О прильтах сообщалось, в частности, в Днепре. Разрушений испытал и Чернигов: там обломки вражеской ракеты упали на частный сектор и повредили жилые дома. Однако и там ни жертв, ни пострадавших не было.