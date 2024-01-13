По Украине ширится воздушная тревога: в Воздушных силах сообщили о пусках ракет

Утро 13 января в Украине началось с воздушной тревоги. Из района Каспийского моря российские Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет.

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Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Украинцев из областей, где зазвучала сирена, призывали направляться к укрытиям.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС(из Каспия) Направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении Воздушных сил, опубликованном в 05:32.

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